Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Smart Outsourcing làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu

Mức lương 7 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Laptop/Máy tính., Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

Đảm bảo phát triển và triển khai chiến lược bán hàng phù hợp với mục tiêu tổng thể của công ty.

Chủ động tìm kiếm và xây dựng mối quan hệ với khách hàng tiềm năng.

Giới thiệu phần mềm và các sản phẩm liên quan tới khách hàng.

Quản lý, duy trì và cập nhật cơ sở dữ liệu thông tin khách hàng của công ty.

Lập và phân tích các báo cáo bán hàng, cung cấp những thông tin chi tiết về hiệu suất. Đảm bảo báo cáo chính xác và kịp thời về các hoạt động bán hàng.

Duy trì mối quan hệ với khách hàng mới và khách hàng hiện tại để phát triển các giải pháp chiến lược kinh doanh chi tiết.

Xây dựng , triển khai và tối ưu hóa quy trình bán hàng, đảm bảo hiệu quả và tuân thủ các phương pháp hay nhất.

Tìm hiểu, cập nhật các xu hướng ngành, hoạt động của đối thủ, điều kiện thị trường và nhu cầu của khách hàng về phần mềm, ứng dụng,...

Thu thập phản hồi của khách hàng để cải thiện chất lượng dịch vụ.

Phối hợp triển khai công việc với các đồng nghiệp khác trong phòng và bộ phận phòng ban khác như Phòng quản lý tài khoản khách hàng,...

Hỗ trợ khách hàng cả về mặt dịch vụ lẫn kỹ thuật.

Các công việc khác theo sự phân công của quản lý

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên.

Kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương 01 năm trở lên.

Trung thực: Với khách hàng, nội bộ.

Có đời sống lành mạnh.

Có kinh nghiệm sales phần mềm là một lợi thế.

Yêu cầu giọng nói nhẹ nhàng dễ nghe, không nói ngọng, nói lắp.

Kỹ năng giải quyết vấn đề.

Kỹ năng giao tiếp và giao tiếp hiệu quả.

Kỹ năng làm việc nhóm.

Có khả năng tự học, tự tìm hiểu.

Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng (word, excel, powerpoint).

Có tính chủ động trong công việc.

Cầu tiến, có tinh thần học hỏi để phát triển cá nhân.

Sẵn sàng thực hiện các cuộc gọi cho Khách hàng, xây dựng quan hệ với những người hoàn toàn xa lạ.

Tác phong làm việc cẩn thận, tỉ mỉ.

Tại Công ty TNHH Smart Outsourcing Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 7 triệu VND - 9 triệu VND

Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Smart Outsourcing

