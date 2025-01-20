Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT CANAVI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Được đăng ký nơi làm việc. Được hưởng đầy đủ BHXH, BHYT và BHTN, chính sách lương T13, thưởng Lễ, Tết; Được đào tạo kỹ năng & nghiệp vụ kinh doanh; Môi trường làm việc thoải mái, năng động, được đồng đội & leader support nhiệt tình; Tham gia teambuilding, YEP, du lịch... Cơ hội thăng tiến trong công việc., Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Chăm sóc, duy trì và phát triển data khách hàng cũ của Công ty;

Tìm kiếm, khai thác data khách hàng mới;

Liên hệ, giải đáp thắc mắc, tư vấn về sản phẩm cho khách hàng;

Lập kế hoạch làm việc theo từng Tháng, từng Quý;

Thực hiện các công việc khác theo sự sắp xếp của Quản lý trực tiếp.

Yêu Cầu Công Việc

Không yêu cầu kinh nghiệm;

Tốt nghiệp Trung cấp trở lên (chấp nhận sinh viên mới ra trường);

Chăm chỉ, chịu được áp lực trong công việc;

Tin học văn phòng cơ bản (Word, Excel,...);

Có laptop cá nhân.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT CANAVI Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 8 triệu VND - 10 triệu VND

Lương cứng: 6 - 7 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT CANAVI

