Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty cổ phần thương mại và đầu tư D2 Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Mức lương 15 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Lương cơ bản 7.000.000đ + % doanh thu ( tổng thu nhập từ 15.000.000đ - 25.000.000đ) . Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật. Có cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp. Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện. Được tham gia các hoạt động đào tạo, nâng cao nghiệp vụ. Được hưởng các chế độ phúc lợi khác của công ty (nếu có). Lương thưởng xứng đáng trong công việc, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

Chăm sóc khách hàng cũ, tìm kiếm và phát triển khách hàng mới.

Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng hiện tại.

Thực hiện các cuộc gọi, email và gặp gỡ trực tiếp với khách hàng để giới thiệu sản phẩm/dịch vụ.

Lập kế hoạch và thực hiện các chiến lược bán hàng hiệu quả.

Theo dõi và báo cáo doanh số bán hàng định kỳ.

Phân tích thị trường và cạnh tranh để đưa ra các đề xuất cải thiện hoạt động kinh doanh.

Tham gia các hoạt động marketing và quảng bá sản phẩm/dịch vụ.

Cập nhật kiến thức về sản phẩm/dịch vụ, thị trường và đối thủ cạnh tranh.

Thực hiện các báo cáo và công việc khác theo sự phân công của quản lý.

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh/bán hàng, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm liên quan tới thiết bị y tế.

Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết phục tốt.

Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả.

Khả năng chịu áp lực công việc cao.

Tinh thần trách nhiệm và cầu tiến.

Có phương tiện đi lại.

Tại Công ty cổ phần thương mại và đầu tư D2 Group Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 15 triệu VND - 25 triệu VND

Lương cứng: 5 - 6 triệu VND

Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần thương mại và đầu tư D2 Group

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin