Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VĂN HOÁ VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 8 Triệu

Mức lương 7 - 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 13h30 - 17h30, Quận Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 8 Triệu

- Triển khai kế hoạch kinh doanh các Giải pháp chuyển đổi số áp dụng cho Giáo dục, Doanh nghiệp, các tổ chức và Chính phủ.

- Chuẩn bị bộ tài liệu gửi đến khách hàng, liên hệ, kết nối, đặt lịch hẹn làm việc.

- Phối hợp với các phòng ban liên quan chuẩn bị nội dung, tài liệu đến gặp khách hàng theo lịch hẹn.

- Đưa ra đề xuất các phương án kinh doanh phù hợp và có hiệu quả.

- Chăm sóc khách hàng, phối hợp với các phòng ban liên quan triển khai các dịch vụ, hướng dẫn khách hàng đảm bảo vận hành đúng quy trình, quy định mang lại sự hài lòng cho khách hàng về sản phẩm và dịch vụ.

- Định kỳ đánh giá tình hình hoạt động và đề xuất các phương án nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh.

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kinh tế, Thương mại hoặc các ngành nghề liên quan Sales & Marketing.

- Tối thiểu 01 năm kinh nghiệm ở vị trí đàm phán, tư vấn và kết nối giao tiếp với khách hàng.

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm kinh doanh phần mềm.

- Có kỹ năng tổ chức, giao tiếp, kết nối với các Sở, ban, ngành, các cơ sở đào tạo và các doanh nghiệp, các tổ chức có liên quan.

- Nam nữ, ngoại hình ưa nhìn là một lợi thế.

- Nhạy bén, quyết liệt, chủ động trong công việc.

- Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết phục, quản lý và quản trị mối quan hệ tốt.

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VĂN HOÁ VIỆT Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 7 triệu VND - 8 triệu VND

Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

