Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ FWD Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ FWD Việt Nam
Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Lô 8 khu biệt thự 35 Lê Văn Thiêm, Thanh Xuân, Hà Nội
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 20 Triệu
Phát triển phòng kinh doanh mới tại Hà Nội
Điều hành, hỗ trợ, giám sát phòng kinh doanh đạt KPI hàng tháng
Đưa ra chiến lược phát triển phòng kinh doanh trong các cuộc họp cùng BGĐ
Thực hiện các công việc khác theo sự chỉ đạo từ BGĐ
Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nam/ nữ tuổi từ 25 - 39
Có kinh nghiệm phát triển, điều hành đội nhóm. Có kinh nghiệm trong lĩnh vực sales trực tiếp
Nhanh nhẹn, năng động, chuyên nghiệp trong công việc
Tốt nghiệp từ Cao Đẳng
Chịu được áp lực công việc
Tại Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ FWD Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng 8-10 triệu/ tháng - Tăng lương định kì hàng năm
Lương kinh doanh, thưởng tháng, quý, năm
Thưởng phát triển quản lý
Thu nhập dự kiến từ 15- 20 triệu/ tháng
Du lịch hàng năm theo chính sách công ty
Ưu đãi tham gia BHNT theo chính sách công ty. BHXH, BHYT nếu gắn bó lâu dài
Công cụ hỗ trợ phát : gói tuyển dụng 5 triệu/ tháng trên Jobgos, topCV... hoặc các hình thức tuyển dụng khác
gói tuyển dụng 5 triệu/ tháng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ FWD Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
