Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ FWD Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Lô 8 khu biệt thự 35 Lê Văn Thiêm, Thanh Xuân, Hà Nội

Nhân viên kinh doanh

Phát triển phòng kinh doanh mới tại Hà Nội

Điều hành, hỗ trợ, giám sát phòng kinh doanh đạt KPI hàng tháng

Đưa ra chiến lược phát triển phòng kinh doanh trong các cuộc họp cùng BGĐ

Thực hiện các công việc khác theo sự chỉ đạo từ BGĐ

Yêu Cầu Công Việc

Nam/ nữ tuổi từ 25 - 39

Có kinh nghiệm phát triển, điều hành đội nhóm. Có kinh nghiệm trong lĩnh vực sales trực tiếp

Nhanh nhẹn, năng động, chuyên nghiệp trong công việc

Tốt nghiệp từ Cao Đẳng

Chịu được áp lực công việc

Được Hưởng Những Gì

Lương cứng 8-10 triệu/ tháng - Tăng lương định kì hàng năm

Lương kinh doanh, thưởng tháng, quý, năm

Thưởng phát triển quản lý

Thu nhập dự kiến từ 15- 20 triệu/ tháng

Du lịch hàng năm theo chính sách công ty

Ưu đãi tham gia BHNT theo chính sách công ty. BHXH, BHYT nếu gắn bó lâu dài

Công cụ hỗ trợ phát : gói tuyển dụng 5 triệu/ tháng trên Jobgos, topCV... hoặc các hình thức tuyển dụng khác

Cách Thức Ứng Tuyển

