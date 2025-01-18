Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH DỆT MAY THYGESEN VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 - 10 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Tầng 9, Tòa nhà Vinafor, 127 Lò Đúc, Đồng Nhân, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Chịu trách nhiệm trước Tổng giám đốc về hiệu quả hoạt động của Sales Team

- Điều tiết và phân công công việc cho các thành viên nhóm để có thể phát huy tối đa nguồn lực của nhóm cũng như của từng thành viên trong nhóm.

- Đảm bảo công việc hay kế hoạch của nhóm đạt được yêu cầu, mục tiêu, hiệu quả và tiến độ công việc đặt ra.

- Lập báo cáo và đánh giá mức độ hiệu quả hoạt động của nhóm theo định kỳ hay khi kết thúc mỗi kế hoạch triển khai.

2. Bán hàng và chăm sóc khách hàng trên khu vực thị trường được giao

- Xây dựng và lên kế hoạch thực hiện chỉ tiêu doanh thu từ các khách hàng trong thị trường được phân công.

- Chủ trì việc xử lý các thư hỏi hàng mới và yêu cầu phát triển sản phẩm mới của các khách hàng (mới và cũ).

- Là đầu mối trực tiếp giao dịch với khách hàng.

- Giới thiệu cho khách hàng sản phẩm mới phù hợp với sản phẩm của khách hàng.

- Lên lịch thăm hỏi và chăm sóc khách hàng của thị trường được phân công theo định kỳ.

- Đón tiếp khách hàng đến thăm công ty.

- Tham gia hội chợ, hội thảo liên quan đến lĩnh vực kinh doanh hay kế hoạch marketing & bán hàng của công ty hay của nhóm theo thị trường được phân công.

- Chủ trì và phối hợp với các bộ phận liên quan trong việc xử lý các khiếu nại từ các khách hàng được phân công.

3. Tham gia theo dõi tình hình thực hiện hợp đồng với khách hàng

- Chủ trì tiếp nhận, chuẩn bị các thủ tục và cam kết theo yêu cầu của khách hàng trình Tổng giám đốc và gửi khách hàng.

- Gửi thông tin chào giá sản phẩm, giá và loại nguyên phụ liệu (nếu cần), đã thống nhất với nhà cung cấp và khách hàng cho Nhóm quản lý đơn hàng/ Mua hàng triển khai sản xuất.

- Chủ trì cập nhật thông tin thay đổi, phản hồi về kỹ thuật, chất lượng của khách hàng, thông báo cho các bên liên quan.

4. Tham gia quản lý và phát triển nhân sự trong nhóm

- Tham gia phỏng vấn tuyển dụng.

- Đánh giá năng lực và hiệu quả công việc trong nhóm.

5. Thực hiện nhiệm vụ khác

- Thực hiện chế độ lập kế hoạch và báo cáo công việc theo quy định.

- Tham gia xây dựng nội quy, quy chế của công ty. Đề xuất sáng kiến, cải tiến...

- Hỗ trợ các nhóm khác thuộc Phòng kinh doanh khi cần

- Thực hiện công việc khác theo phân công của Tổng giám đốc.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Đại học – Chuyên ngành Ngoại thương, Marketing hoặc Thương mại

- Có 05 năm kinh nghiệm làm các công việc liên quan trong các doanh nghiệp

- Tiếng Anh tốt (có chứng chỉ bằng C Tiếng Anh hoặc tương đương)

- Am hiểu về thị trường nguyên phụ liệu, thị trường vải, may mặc trong và ngoài nước

- Hiểu và nắm được kiến thức về ngành dệt may

- Nắm vững kiến thức về kinh doanh và chăm sóc khách hàng

- Thành thạo MS Office (Excel, Word,PowerPoint,...)

- Kỹ năng xây dựng mối quan hệ

- Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết trình

- Kỹ năng lập kế hoạch và triển khai công việc

- Kỹ năng thu thập thông tin, tổng hợp, báo cáo

- Kỹ năng đào tạo, xây dựng và phát triển đội nhóm

- Khả năng chịu áp lực công việc cao

- Khả năng phân tích và giải quyết vấn đề

- Có khả năng đi công tác nước ngoài và ngoại tỉnh

- Tự tin, trách nhiệm và chính trực

- Sáng tạo, chủ động trong công việc

- Nhanh nhẹn, linh hoạt

- Khả năng khích lệ và tạo động lực cho bản thân và nhân viên

Tại CÔNG TY TNHH DỆT MAY THYGESEN VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương/thưởng tháng 13 theo hiệu quả kinh doanh của Công ty/thưởng doanh thu. Thưởng các dịp Lễ đặc biệt

- Tham gia đầy đủ BHXH-BHYT-BHTN. Tham gia BHSK, khám sức khỏe định kỳ hàng năm

- Tham gia các khóa đào tạo kỹ năng và chuyên môn

- Cung cấp đầy đủ trang thiết bị cần thiết cho công việc

- Tham quan nghỉ mát, teambuilding, sự kiện của Công ty

- Trợ cấp ăn trưa tại Công ty

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện và hỗ trợ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỆT MAY THYGESEN VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin