Tuyển Nhân viên kinh doanh HR Vietnam’s ESS Client làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại HR Vietnam’s ESS Client
- Hà Nội
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 14 - 20 Triệu
- Take care current customers, and expand new businesses, especially paint and ink applications
- Make report, plan, and business strategy
- Discover new markets and new products
- Ready for domestic and overseas business trip
- Trouble shooting problems
- Cooperate and support for general work of company
- University Graduate, Chemical certificate
-Minimum 3-years field experience
- Experience in paint and ink applications will be preferable
- Good English (requested)
- IT knowledge: basic (MS Office, email…)
- Preferable knowledge: Chemical
Ngành nghề: Bán hàng / Kinh doanh
Kinh nghiệm: 3 Năm
Cấp bậc: Nhân viên
Hình thức: Nhân viên chính thức
Địa điểm: Hà Nội
Với Mức Lương 14 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
