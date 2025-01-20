Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Bibabo làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 5 Triệu

Mức lương Từ 5 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Toà Comatce, Số 61 Nguỵ Như Kon Tum, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Từ 5 Triệu

Là đầu mối tiếp nhận và kết nối với khách hàng đã mua hàng qua zalo của công ty

Chăm sóc khách hàng trong quá trình nhận hàng và khi sử dụng sản phẩm.

Phản hồi kịp thời các vướng mắc của khách hàng về sản phẩm, dịch vụ công ty đang phân phối để chốt đơn hàng và đảm bảo doanh thu hàng tháng.

Tạo mối quan hệ tốt với các khách hàng đang chăm sóc để khách hàng tái mua

Theo sự phân công của quản lý trực tiếp

Thời gian làm việc: 6 ngày/tuần(nghỉ 1 ngày bất kì), ca hành chính: 8h30 – 18h , không OT tối

Với Mức Lương Từ 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên đang chờ bằng có thể đi làm được fulltime

Có hỗ trợ dấu mộc thực tập

Ưu tiên có kinh nghiệm tại vị trí kinh doanh, chat page, CSKH

Có laptop cá nhân để làm việc

Yêu thích nghề tư vấn – dịch vụ khách hàng, thích nói chuyện với khách hàng

Cẩn thận, tỉ mỉ, kiên nhẫn

Có khả năng làm việc độc lập, chịu được áp lực công việc

Sẵn sàng học cái mới, luôn tìm tòi thử nghiệm để tối ưu kết quả của bản thân

Tại Công ty TNHH Bibabo Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng 5.000.000 VNĐ + chính sách hoa hồng

Ăn trưa miễn phí tại công ty

Được phát triển năng lực theo đúng nguyện vọng và tài năng.

Cơ hội lên nhân viên chính thức, được đào tạo chuyên môn, kỹ năng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Bibabo

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin