Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Bibabo làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 5 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty TNHH Bibabo
- Hà Nội:
- Toà Comatce, Số 61 Nguỵ Như Kon Tum, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Từ 5 Triệu
Là đầu mối tiếp nhận và kết nối với khách hàng đã mua hàng qua zalo của công ty
Chăm sóc khách hàng trong quá trình nhận hàng và khi sử dụng sản phẩm.
Phản hồi kịp thời các vướng mắc của khách hàng về sản phẩm, dịch vụ công ty đang phân phối để chốt đơn hàng và đảm bảo doanh thu hàng tháng.
Tạo mối quan hệ tốt với các khách hàng đang chăm sóc để khách hàng tái mua
Theo sự phân công của quản lý trực tiếp
Thời gian làm việc: 6 ngày/tuần(nghỉ 1 ngày bất kì), ca hành chính: 8h30 – 18h , không OT tối
Với Mức Lương Từ 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có hỗ trợ dấu mộc thực tập
Ưu tiên có kinh nghiệm tại vị trí kinh doanh, chat page, CSKH
Có laptop cá nhân để làm việc
Yêu thích nghề tư vấn – dịch vụ khách hàng, thích nói chuyện với khách hàng
Cẩn thận, tỉ mỉ, kiên nhẫn
Có khả năng làm việc độc lập, chịu được áp lực công việc
Sẵn sàng học cái mới, luôn tìm tòi thử nghiệm để tối ưu kết quả của bản thân
Tại Công ty TNHH Bibabo Thì Được Hưởng Những Gì
Ăn trưa miễn phí tại công ty
Được phát triển năng lực theo đúng nguyện vọng và tài năng.
Cơ hội lên nhân viên chính thức, được đào tạo chuyên môn, kỹ năng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Bibabo
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI