Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Kim Cương làm việc tại Thái Nguyên thu nhập Đến 20 Triệu

Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Kim Cương
Ngày đăng tuyển: 29/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/12/2024
Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Kim Cương

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Kim Cương

Mức lương
Đến 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Thái Nguyên:

- KDC số 10, Tổ 1, Thịnh Đán, Thái Nguyên, Thái Nguyên,, Thành phố Thái Nguyên

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Đến 20 Triệu

- Tiếp nhận cuộc gọi của khách hàng để tư vấn, giải đáp về sản phẩm và dịch vụ trong lĩnh vực viễn thông (3G, nhạc chờ, báo cuộc gọi lỡ …)
- Tư vấn, hỗ trợ, giải đáp thông tin về lĩnh vực viễn thông di động: Các sự cố khi sử dụng mạng di động Viettel và các chương trình khuyến mãi cho khách hàng.
- Trực tổng đài, CSKH, tư vấn giải đáp các thắc mắc của khách hàng Viettel.
- Không áp doanh số
THỜI GIAN LÀM VIỆC: Xoay ca không cố định (8 tiếng/ca), mỗi ngày 1 ca, 1 ngày nghỉ/ tuần
Ca 1: 06h30-14h30
Ca 2: 14h30-22h30
Ca 3: 22h30-07h00
Ca 7: 17h00-23h30
ĐỊA CHỈ LÀM VIỆC TẠI: Trung tâm chăm sóc khách hàng VIETTEL -215 Đường Phan Đăng Lưu, Đà Nẵng

Với Mức Lương Đến 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

YÊU CẦU: Nam/ Nữ, tuổi từ 18-35, tốt nghiệp trung cấp trở lên, có giọng nói dễ nghe, không phân biệt chuyên ngành, không yêu cầu kinh nghiệm, không yêu cầu ngoại hình, chỉ cần biết sử dụng word, Excel, có thái độ tốt và mong muốn gắn bó lâu dài.

Tại Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Kim Cương Thì Được Hưởng Những Gì

- LƯƠNG: 6.000.000- 8.000.000/ tháng
- Thưởng lương bán hàng
- LÀM THÊM GIỜ TÍNH: 150% - 200% lương, ngày lễ tết tính 400%.
- Được hưởng BHYT, BHTN, BHXH sau 2 tháng
- Được đào tạo miễn phí và hổ trợ lương trong đào tạo.
- Được thưởng KPI, thưởng lễ , tết
- Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp nhiều cơ hội thăng tiến .

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Kim Cương

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Kim Cương

Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Kim Cương

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tòa nhà cụm công nghiệp Lai Xá - Kim Chung - Hoài Đức - Hà Nội ( gần ĐH Thành Đô )

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

