Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Kim Cương làm việc tại Thái Nguyên thu nhập Đến 20 Triệu

Mức lương Đến 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Thái Nguyên: - KDC số 10, Tổ 1, Thịnh Đán, Thái Nguyên, Thái Nguyên,, Thành phố Thái Nguyên

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Đến 20 Triệu

- Tiếp nhận cuộc gọi của khách hàng để tư vấn, giải đáp về sản phẩm và dịch vụ trong lĩnh vực viễn thông (3G, nhạc chờ, báo cuộc gọi lỡ …)

- Tư vấn, hỗ trợ, giải đáp thông tin về lĩnh vực viễn thông di động: Các sự cố khi sử dụng mạng di động Viettel và các chương trình khuyến mãi cho khách hàng.

- Trực tổng đài, CSKH, tư vấn giải đáp các thắc mắc của khách hàng Viettel.

- Không áp doanh số

THỜI GIAN LÀM VIỆC: Xoay ca không cố định (8 tiếng/ca), mỗi ngày 1 ca, 1 ngày nghỉ/ tuần

Ca 1: 06h30-14h30

Ca 2: 14h30-22h30

Ca 3: 22h30-07h00

Ca 7: 17h00-23h30

ĐỊA CHỈ LÀM VIỆC TẠI: Trung tâm chăm sóc khách hàng VIETTEL -215 Đường Phan Đăng Lưu, Đà Nẵng

Với Mức Lương Đến 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

YÊU CẦU: Nam/ Nữ, tuổi từ 18-35, tốt nghiệp trung cấp trở lên, có giọng nói dễ nghe, không phân biệt chuyên ngành, không yêu cầu kinh nghiệm, không yêu cầu ngoại hình, chỉ cần biết sử dụng word, Excel, có thái độ tốt và mong muốn gắn bó lâu dài.

Tại Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Kim Cương Thì Được Hưởng Những Gì

- LƯƠNG: 6.000.000- 8.000.000/ tháng

- Thưởng lương bán hàng

- LÀM THÊM GIỜ TÍNH: 150% - 200% lương, ngày lễ tết tính 400%.

- Được hưởng BHYT, BHTN, BHXH sau 2 tháng

- Được đào tạo miễn phí và hổ trợ lương trong đào tạo.

- Được thưởng KPI, thưởng lễ , tết

- Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp nhiều cơ hội thăng tiến .

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Kim Cương

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin