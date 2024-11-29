Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Kim Cương làm việc tại Thái Nguyên thu nhập Đến 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Kim Cương
- Thái Nguyên:
- KDC số 10, Tổ 1, Thịnh Đán, Thái Nguyên, Thái Nguyên,, Thành phố Thái Nguyên
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Đến 20 Triệu
- Tiếp nhận cuộc gọi của khách hàng để tư vấn, giải đáp về sản phẩm và dịch vụ trong lĩnh vực viễn thông (3G, nhạc chờ, báo cuộc gọi lỡ …)
- Tư vấn, hỗ trợ, giải đáp thông tin về lĩnh vực viễn thông di động: Các sự cố khi sử dụng mạng di động Viettel và các chương trình khuyến mãi cho khách hàng.
- Trực tổng đài, CSKH, tư vấn giải đáp các thắc mắc của khách hàng Viettel.
- Không áp doanh số
THỜI GIAN LÀM VIỆC: Xoay ca không cố định (8 tiếng/ca), mỗi ngày 1 ca, 1 ngày nghỉ/ tuần
Ca 1: 06h30-14h30
Ca 2: 14h30-22h30
Ca 3: 22h30-07h00
Ca 7: 17h00-23h30
ĐỊA CHỈ LÀM VIỆC TẠI: Trung tâm chăm sóc khách hàng VIETTEL -215 Đường Phan Đăng Lưu, Đà Nẵng
Với Mức Lương Đến 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Kim Cương Thì Được Hưởng Những Gì
- Thưởng lương bán hàng
- LÀM THÊM GIỜ TÍNH: 150% - 200% lương, ngày lễ tết tính 400%.
- Được hưởng BHYT, BHTN, BHXH sau 2 tháng
- Được đào tạo miễn phí và hổ trợ lương trong đào tạo.
- Được thưởng KPI, thưởng lễ , tết
- Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp nhiều cơ hội thăng tiến .
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Kim Cương
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI