Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Acecook Việt Nam làm việc tại Thái Nguyên thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Thái Nguyên: - Thái Nguyên, Thành phố Thái Nguyên

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Khu vực phụ trách: 01 GSBH THÁI NGUYÊN

Tuyển dụng, đào tạo và kiểm soát đội ngũ NVBH và Admin hoạt động đúng theo định hướng chung của công ty.

Triển khai, kiểm soát các chương trình bán hàng của công ty tại khu vực quản lý.

Xây dựng, triển khai và hướng dẫn thực hiện theo kế hoạch nhằm giúp nhân viên bán hàng, admin và NPP hoàn thành mục tiêu doanh số được giao.

Thực hiện các báo cáo đúng, đủ và kịp thời cho cấp trên.

Đưa ra các đề xuất, giải pháp để phát triển vùng thị trường của mình.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kinh tế/Quản trị kinh doanh/Marketing/ Ngành liên quan, Quản trị/ Quản lý Nguồn nhân lực,...(Ưu tiên) Hoặc khác chuyên môn nhưng có kinh nghiệm làm việc từ 2 năm ở vị trí GSBH trong ngành nghề tiêu dùng nhanh, hệ thống bán lẻ...

Có kiến thức về kinh doanh và quản lý, lĩnh vực về kinh doanh bán hàng thực phẩm.

Kỹ năng giao tiếp

Ứng viên hiểu địa bàn phụ trách, là người địa phương là một lợi thế.

Tại Công Ty Cổ Phần Acecook Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Máy tính xách tay

Bảo hiểm

Du Lịch

Xe đưa đón

Du lịch nước ngoài

Đồng phục

Thưởng

Chăm sóc sức khỏe

Đào tạo

Tăng lương

Công tác phí

Chế độ nghỉ phép

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Acecook Việt Nam

