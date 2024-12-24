Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Acecook Việt Nam làm việc tại Thái Nguyên thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty Cổ Phần Acecook Việt Nam
- Thái Nguyên:
- Thái Nguyên, Thành phố Thái Nguyên
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
Khu vực phụ trách: 01 GSBH THÁI NGUYÊN
Tuyển dụng, đào tạo và kiểm soát đội ngũ NVBH và Admin hoạt động đúng theo định hướng chung của công ty.
Triển khai, kiểm soát các chương trình bán hàng của công ty tại khu vực quản lý.
Xây dựng, triển khai và hướng dẫn thực hiện theo kế hoạch nhằm giúp nhân viên bán hàng, admin và NPP hoàn thành mục tiêu doanh số được giao.
Thực hiện các báo cáo đúng, đủ và kịp thời cho cấp trên.
Đưa ra các đề xuất, giải pháp để phát triển vùng thị trường của mình.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kiến thức về kinh doanh và quản lý, lĩnh vực về kinh doanh bán hàng thực phẩm.
Kỹ năng giao tiếp
Ứng viên hiểu địa bàn phụ trách, là người địa phương là một lợi thế.
Tại Công Ty Cổ Phần Acecook Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Bảo hiểm
Du Lịch
Xe đưa đón
Du lịch nước ngoài
Đồng phục
Thưởng
Chăm sóc sức khỏe
Đào tạo
Tăng lương
Công tác phí
Chế độ nghỉ phép
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Acecook Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
