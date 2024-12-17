Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty cổ phần Hai Bốn Bảy Pro Company làm việc tại Thái Nguyên thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Thái Nguyên: Phường Đồng Quang, Thành Phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên, TP Thái Nguyên, Thành phố Thái Nguyên

Tìm kiếm thông tin khách hàng doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng dịch vụ chuyển phát nhanh bằng database của công ty hoặc từ cá nhân

Tiếp cận khách hàng, giới thiệu, tư vấn các dịch vụ chuyển phát nhanh trong nước và quốc tế của 247EXPRESS

Theo dõi và chăm sóc khách hàng cũ và mới

Thực hiện các báo cáo đầy đủ và kịp thời theo yêu cầu của cấp quản lý.

Thực hiện các báo giá, hợp đồng với khách hàng và trình Trưởng phòng Kinh doanh phê duyệt các kết quả đàm phán

Chăm sóc khách hàng theo khu vực, chi nhánh phụ trách

Phối hợp với Trưởng Nhóm Kinh doanh trong việc xây dựng kế hoạch thực hiện doanh thu của Team.

Tốt nghiệp Trung Cấp,Cao Đẳng,Đại Học...

Độ tuổi từ 20 - 40 tuổi

Có tối thiểu 06 tháng kinh nghiệm về sales khách hàng doanh nghiệp (B2B), hoặc kinh nghiệm sale trong lĩnh vực kinh doanh Bưu chính, Express, logistics...

Khả năng nắm bắt về thị trường và học hỏi nhanh

Có khả năng đi thị trường (có hỗ trợ chi phí di chuyển)

Kỹ năng thuyết phục, đàm phán, lập kế hoạch kinh doanh và nắm rõ về chỉ tiêu doanh số

Thu nhập :

Lương cơ bản tối thiểu từ 6.300.000đ/tháng trở lên theo năng lực

Nhận 100% lương cơ bản trong thời gian thử việc

Hỗ trợ tiền cơm 40.000đ/ngày

Hỗ trợ laptop 500.000đ/tháng

Phụ cấp xăng xe 500.000đ/tháng

Phụ cấp điện thoại 300.000đ/tháng

Phụ cấp tiền tiếp khách 1.000.000đ/tháng (nếu có)

Lương tháng 13 ; thưởng doanh số hoạt động năm toàn công ty từ 1,5 - 3 tháng lương/người

Quyền lợi khác :

Lộ trình thăng tiến rõ ràng, review lương theo KPI định kỳ 2 tháng/lần

Thưởng Best Seller, Best Team quý/năm

Tham gia các khóa đào tạo nghiệp vụ của công ty về sản phẩm và các kỹ năng kinh doanh, nắm bắt nhu cầu của khách hàng.

Chế độ: Thưởng lễ, tết 08/03,Quốc Khánh 02/09, lễ 30/4, 1/5 từ 500.000đ - 1.000.000đ quà sinh nhật; thăm hỏi ốm đau; du lịch hàng năm; nghỉ lễ, tết, nghỉ hàng năm và các quyền lợi khác theo quy định của nội quy lao động và pháp luật có liên quan;

Du lịch nghỉ dưỡng trong và ngoài nước 1 lần/năm

Đóng BHXH,BHTN... theo quy định Nhà nước, 12 ngày phép/năm

Làm việc trong một công ty chuyên nghiệp, đội ngũ nhân viên trẻ, năng động và thân thiện

