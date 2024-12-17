Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Tập đoàn Danko làm việc tại Thái Nguyên thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Thái Nguyên: - Tp. Sông Công, Thái Nguyên, Thành phố Thái Nguyên

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

I. Mô tả công việc

·Lập và tổ chức thực hiện các kế hoạch kinh doanh của phòng nhằm đảm bảo doanh thu đề ra

·Triển khai các dự án của Tập đoàn tại: Thái Nguyên, Tuyên Quang, Bắc Giang, Thanh Hóa

·Phát triển, đào tạo và quản lý đội ngũ nhân sự của phòng kinh doanh

·Triển khai thực hiện chiến lược, kế hoạch kinh doanh các dự án của công ty

·Thường xuyên kiểm tra, giám sát công việc của Phòng Kinh doanh nói chung để kịp thời giải quyết các vướng mắc, khó khăn, đảm bảo việc thực hiện nhiệm vụ của Phòng Kinh doanh để đạt hiệu quả cao nhất

·Hỗ trợ nhân viên kinh doanh trong việc đàm phán, chốt giao dịch với khách hàng

·Nghiên cứu thị trường và phát triển hệ thống khách hàng theo kế hoạch của công ty

II. Thời gian làm việc

·Giờ hành chính: 8h00 - 17h30

·Thứ 2 - Thứ 7, nghỉ phép theo quy định

·Nghỉ trưa: 1 tiếng rưỡi

Địa điểm làm việc: TP. Sông Công và Tuyên Quang

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

II. Yêu cầu

Chiều cao: Nam >m7, Nữ >m55

Độ tuổi: 25-45

Kinh nghiệm: 1 năm kinh nghiệm đảm nhận vị trí Sale Bất động sản, Ôtô, Bảo hiểm, Ngân hàng,…

Tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng, Đại học các chuyên ngành: Quản trị kinh doanh, Kinh tế và các chuyên ngành có liên quan

Kinh nghiệm làm giám sát, đào tạo triển khai đội hình bán hàng trực tiếp

Có kỹ năng lập kế hoạch, điều hành và kiểm soát công việc tốt

Có kỹ năng giao tiếp, đàm phán và giải quyết vấn đề tốt

Đam mê kinh doanh và có sự yêu thích đối với ngành Bất động sản

Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Danko Thì Được Hưởng Những Gì

V. Quyền lợi được hưởng

·Thu nhập: Lương cứng + hoa hồng + thưởng + trợ cấp (Thu nhập lên đến 100tr/tháng)

·Cơ hội thăng tiến rõ ràng, minh bạch với vị trí Giám đốc các chi nhánh

·Được đội ngũ Marketing đẩy khách hàng trực tiếp (khách có 100% nhu cầu)

·Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi như: BHXH, lương tháng 13, sinh nhật, khám sức khỏe, du lịch hàng năm, team building,…

·Thưởng dịp lễ Tết, sự kiện của công ty,….

·Có lộ trình thăng tiến, được đào tạo và hỗ trợ tối đa kỹ năng khi làm việc

·Không gian làm việc sáng tạo, chuyên nghiệp

·Có cơ hội mua suất ngoại giao của các dự án của Tập đoàn làm chủ đầu tư

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Danko

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin