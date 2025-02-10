Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Bất Động Sản Starland làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 30 Triệu

Mức lương Đến 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Tầng 1 Tòa nhà HanHud – KĐT Nam Cường, Đường Tôn Quang Phiệt, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội., Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Đến 30 Triệu

- Tư vấn và hỗ trợ khách hàng trong việc mua, bán và cho thuê bất động sản, đảm bảo đáp ứng nhu cầu của khách hàng một cách hiệu quả.

- Phân tích thị trường bất động sản để cung cấp thông tin chính xác và kịp thời về giá cả, xu hướng và cơ hội đầu tư cho khách hàng.

- Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt với khách hàng, đối tác và các bên liên quan để phát triển mạng lưới kinh doanh.

- Thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến giao dịch bất động sản, bao gồm hợp đồng, giấy tờ và các tài liệu cần thiết khác.

- Tham gia vào các hoạt động marketing và quảng bá dự án bất động sản để thu hút khách hàng tiềm năng và nâng cao thương hiệu công ty.

Với Mức Lương Đến 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có LAPTOP và phương tiện đi lại

- Không yêu cầu kinh nghiệm (Có kinh nghiệm là 1 lợi thế)

- Kỹ năng giao tiếp xuất sắc, có khả năng thuyết phục và thương lượng tốt với khách hàng.

- Am hiểu về thị trường bất động sản

- Sử dụng thành thạo các phần mềm văn phòng và các công cụ hỗ trợ bán hàng.

- Có tinh thần làm việc độc lập và khả năng làm việc nhóm hiệu quả, sẵn sàng học hỏi và phát triển bản thân.

Tại Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Bất Động Sản Starland Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương cạnh tranh, thu nhập không giới hạn khoảng 30 triệu/tháng (cao hơn theo năng lực), thưởng hiệu suất công việc.

- Tham gia các chuyến du lịch của công ty tổ chức

- Hỗ trợ chi phí đăng tin truyền thông trong quá trình làm việc.

- Đào tạo và phát triển nghề nghiệp để nâng cao kỹ năng và kiến thức trong lĩnh vực bất động sản.

- Thời gian làm việc linh hoạt, hỗ trợ cân bằng giữa công việc và cuộc sống cá nhân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Bất Động Sản Starland

