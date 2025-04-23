Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH kỹ thuật công trình Tân Khoa làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Tìm kiếm và phát triển khách hàng mới trong lĩnh vực sản phẩm đồ chơi giáo dục công nghệ cao (Khai thác data khách hàng theo DS công ty cung cấp & khai thác mở rộng thêm thị trường tại Việt Nam)

Thu thập thông tin thị trường, phân tích nhu cầu của khách hàng và đề xuất các giải pháp bán hàng hiệu quả

Thực hiện các hoạt động bán hàng, đàm phán và ký kết hợp đồng với khách hàng. Quản lý và theo dõi đơn hàng, đảm bảo giao hàng đúng thời gian và số lượng

Báo cáo kết quả công việc định kỳ cho BOD.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam, tuổi từ 22-35 tuổi

Tốt nghiệp cao đẳng trở lên về chuyên ngành có liên quan, đã có kinh nghiệm ít nhất 1 năm, biết tiếng Trung là một lợi thế

Có kỹ năng và kinh nghiệm chào bán dịch vụ.

Tự trang bị công cụ làm việc như sổ sách, máy tính, phương tiện đi lại

Nhiệt huyết, trách nhiệm với công việc, năng động, yêu thích công việc kinh doanh, thích giao tiếp

Tại Công ty TNHH kỹ thuật công trình Tân Khoa Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 12 triệu + 3% hoa hồng + thưởng vượt doanh số

BHYT, BHXH, BHTN đầy đủ

Thời gian làm việc: Remote. Được quyền chủ động sắp xếp thời gian làm việc, tuy nhiên cần gửi kế hoạch tuần và báo cáo thực hiện công việc theo ngày

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH kỹ thuật công trình Tân Khoa

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin