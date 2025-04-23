Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH kỹ thuật công trình Tân Khoa làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty TNHH kỹ thuật công trình Tân Khoa
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Hà Nội
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
Tìm kiếm và phát triển khách hàng mới trong lĩnh vực sản phẩm đồ chơi giáo dục công nghệ cao (Khai thác data khách hàng theo DS công ty cung cấp & khai thác mở rộng thêm thị trường tại Việt Nam)
Thu thập thông tin thị trường, phân tích nhu cầu của khách hàng và đề xuất các giải pháp bán hàng hiệu quả
Thực hiện các hoạt động bán hàng, đàm phán và ký kết hợp đồng với khách hàng. Quản lý và theo dõi đơn hàng, đảm bảo giao hàng đúng thời gian và số lượng
Báo cáo kết quả công việc định kỳ cho BOD.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nam, tuổi từ 22-35 tuổi
Tốt nghiệp cao đẳng trở lên về chuyên ngành có liên quan, đã có kinh nghiệm ít nhất 1 năm, biết tiếng Trung là một lợi thế
Có kỹ năng và kinh nghiệm chào bán dịch vụ.
Tự trang bị công cụ làm việc như sổ sách, máy tính, phương tiện đi lại
Nhiệt huyết, trách nhiệm với công việc, năng động, yêu thích công việc kinh doanh, thích giao tiếp
Tại Công ty TNHH kỹ thuật công trình Tân Khoa Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng: 12 triệu + 3% hoa hồng + thưởng vượt doanh số
BHYT, BHXH, BHTN đầy đủ
Thời gian làm việc: Remote. Được quyền chủ động sắp xếp thời gian làm việc, tuy nhiên cần gửi kế hoạch tuần và báo cáo thực hiện công việc theo ngày
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH kỹ thuật công trình Tân Khoa
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
