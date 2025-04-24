Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & ĐẦU TƯ PFC làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & ĐẦU TƯ PFC
Ngày đăng tuyển: 24/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/05/2025
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & ĐẦU TƯ PFC

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & ĐẦU TƯ PFC

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
4 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 8 tòa Viwaseen Tower, số 48 Tố Hữu, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Tìm kiếm và tiếp cận các khách hàng mới tiềm năng trong nhiều lĩnh vực như thương mại, công nghiệp và các dự án công cộng.
Tìm hiểu nhu cầu của khách hàng và đề xuất các giải pháp chiếu sáng LED phù hợp với yêu cầu và ngân sách của họ.
Chăm sóc và duy trì mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng hiện có thông qua giải đáp mọi thắc mắc/vấn đề phát sinh của khách hàng về sản phẩm/dịch vụ, thường xuyên cung cấp các thông tin mới về sản phẩm/dịch vụ của PFC Ecolighting, gửi các chương trình ưu đãi đặc biệt cho khách hàng, vv…
Thực hiện các buổi thuyết trình giới thiệu sản phẩm và tư vấn kỹ thuật để làm nổi bật ưu điểm của sản phẩm PFC Ecolighting trong các buổi meeting với khách hàng.
Chuẩn bị các hồ sơ báo giá, tài liệu đàm phán, cung cấp thông tin về chứng nhận, kiểm định chất lượng sản phẩm và các thông tin quan trọng khác để khách hàng tham khảo.
Đàm phán hợp đồng, chốt đơn hàng và đảm bảo theo dõi kịp thời các đơn đặt hàng cũng như giao hàng khi khách hàng quan tâm và có nhu cầu đặt hàng.
Các chỉ đạo cụ thể khác từ BGĐ và Ban Lãnh đạo.
Chịu trách nhiệm phát triển và quản lý các mối quan hệ với đại lý, nhà phân phối, cửa hàng nhỏ lẻ thuộc kênh GT (Đối tượng hướng tới: Các công ty, cửa hàng kinh doanh các thiết bị điện, điện tử, điện nước, điện dân dụng, BQL các khu đô thị, thợ sửa chữa điện nước,vv…)
Xây dựng và triển khai các chiến lược bán hàng, quảng bá sản phẩm phù hợp với đặc thù từng khu vực và đối tượng khách hàng.
Giám sát việc trưng bày sản phẩm, các hoạt động quảng bá, chương trình khuyến mãi tại điểm bán.
Tư vấn, giới thiệu sản phẩm trực tiếp, đồng thời thương lượng các điều khoản kinh doanh và hợp đồng thương mại với khách hàng.
Phối hợp cùng đại lý và nhà phân phối để thực hiện các chương trình xúc tiến bán hàng hiệu quả, đúng tiến độ và hỗ trợ đại lý giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình hợp tác.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu 4 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh (kênh dự án & kênh GT). Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm làm các kênh dự án.
Ưu tiên có kinh nghiệm trong ngành chiếu sáng, điện hoặc các giải pháp tiết kiệm năng lượng, hiểu biết sâu về công nghệ chiếu sáng LED, bao gồm thông số kỹ thuật, ứng dụng và lợi ích
Có thành tích chứng minh trong việc đạt hoặc vượt chỉ tiêu doanh số.
Kỹ năng thương lượng và chốt hợp đồng tốt, khả năng xử lý phản đối và xây dựng lòng tin với khách hàng.
Giao tiếp tốt, lưu loát, ăn nói rõ ràng, mạch lạc và có khả năng thuyết phục khách hàng.
Khả năng làm việc độc lập và phối hợp trong môi trường năng động, nhịp độ nhanh.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & ĐẦU TƯ PFC Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 10.000.000 VNĐ + Phụ cấp xăng xe/di chuyển + Công tác phí theo chế độ công ty
Cơ chế thưởng hoa hồng hấp dẫn, rõ ràng (sẽ được trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn)
Cơ hội phát triển nghề nghiệp và thăng tiến trong một công ty đang mở rộng nhanh chóng.
Được đào tạo toàn diện về sản phẩm và giải pháp của PFC Ecolighting.
Thưởng các dịp đặc biệt, lương tháng 13 tùy theo tình hình kinh doanh của công ty
Tham gia các hoạt động team building, gắn kết tại Công ty
Đóng BHXH đầy đủ theo quy định của Nhà nước.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & ĐẦU TƯ PFC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & ĐẦU TƯ PFC

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & ĐẦU TƯ PFC

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 8 Tòa Viwaseen Tower, Số 48 Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

