Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH KINH DOANH THƯƠNG MẠI AN THỊNH VƯỢNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 22 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 2, số nhà 17, LK7, khu đô thị Văn Khê, La Khê, Hà Đông, Quận Hà Đông

Hỗ trợ tư vấn, giải đáp thắc mắc và thuyết phục khách hàng lựa chọn sản phẩm của mình qua phần mềm Pancake và kênh zalo do công ty mang về.

Xử lý các vấn đề phát sinh đơn hàng cùng bộ phận quản lý để phát hàng thành công.

Xây dựng nick bán hàng và kết bạn với khách hàng

Chịu trách nhiệm KPI doanh thu của bản thân hàng tháng

Nam, nữ ( ưu tiên nữ )

Có kỹ năng giao tiếp, ngôn từ linh hoạt, kỹ năng chăm sóc khách hàng

Khả năng làm việc đội nhóm, kết hợp với các bộ phận

Cởi mở, hòa đồng, cẩn thận, và chăm chỉ trong công việc

Tinh thần trách nhiệm cao, có thái độ cầu tiến.

Lương cơ bản + Lương doanh số (Tổng thu nhập nhóm công việc: 12.000.000 –22.000.000 VNĐ, thu nhập không giới hạn )

Được đào tạo bài bản về nghề sale

Môi trường làm việc công bằng, minh bạch

Đóng bảo hiểm lao động đầy đủ

Nghỉ phép theo chế độ chung.

