Tuyển Nhân viên kinh doanh GoChek Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 19 đường ven hồ Hạ Đình, Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Chịu trách nhiệm mục tiêu doanh thu được giao, triển khai - Trực tiếp tiếp cận đại lý tiềm năng kênh online và offline - đi thị trường khu vực Hà Nội

Chăm sóc, duy trì mối quan hệ với các đại lý đã ký hợp đồng

Tìm kiếm, đánh giá các đại lý và các nhà bán hàng tiềm năng để hợp tác

Giới thiệu và tư vấn sản phẩm, thuyết phục khách hàng hợp tác

Triển khai hỗ trợ, chăm sóc hệ thống Đại lý trong suốt quá trình hợp tác; triển khai các chương trình, chính sách của Công ty đến các Đại lý

Đề xuất + kết hợp xây dựng + phát triển quy trình đại lý, các điều khoản hợp đồng phù hợp từng giai đoạn

Đảm bảo nhận diện thương hiệu ở các Đại lý

Đảm bảo nhận diện thương hiệu tại đại lý

Theo dõi, kiểm soát hình ảnh, thông điệp MKT, POSM theo brand guideline

Thực hiện các hoạt động activation tại hệ thống đại lý

Báo cáo: Lập báo cáo định kỳ về kinh doanh, trải nghiệm khách hàng, đề xuất giải pháp cải thiện

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp ĐH, CĐ loại khá trở lên chuyên ngành Quản trị kinh doanh/Quản trị doanh nghiệp/Tài chính/Kinh tế và các chuyên ngành có liên quan

Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh, phát triển kênh đại lý. Có kiến thức/kinh nghiệm về Trade Marketing

Có kỹ năng đàm phán, thương lượng tốt. kỹ năng chăm sóc khách hàng & duy trì mối quan hệ

Có phẩm chất cá nhân tốt: Chủ động, linh hoạt, có trách nhiệm với công việc. Tâm đức, chính trực, cầu tiến và gắn kết lâu dài

Tại GoChek Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản: 10 - 15 triệu, trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn, ứng viên có thể đề xuất mức lương phù hợp với năng lực của bản thân

Thu nhập: 15 - 30 triệu: lương cơ bản + thưởng + hoa hồng

Được đào tạo và phát triển lên vị trí Trưởng nhóm Kinh doanh dựa trên năng lực, tinh thần trách nhiệm và hiệu quả công việc thực tế.

Được đào tạo và phát triển lên vị trí Trưởng nhóm Kinh doanh

Mỗi 6 tháng dựa trên sự nỗ lực, đóng góp cho sự phát triển công ty – xét duyệt thưởng và quyền lợi (chế độ/lương/...)

BHXH, BHYT, BHTN theo quy định

Thưởng dự án, thưởng 6 tháng, thưởng nhân viên có thành tích xuất sắc, thưởng/quà tặng lễ tết, sinh nhật

12 ngày nghỉ phép hưởng lương/năm. Nghỉ lễ tết theo quy định

Được phát triển cả về kiến thức - tham gia các khóa đào tạo chuyên môn, thu nhập và vị trí làm việc theo năng lực

Nghỉ mát, hoạt động gắn kết, teamwork hàng năm, liên hoan, sinh nhật hàng tháng cùng công ty

Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc

Môi trường làm việc cởi mở, được tạo điều kiện tối đa để nhân viên phát triển bản thân

Cách Thức Ứng Tuyển Tại GoChek Việt Nam

