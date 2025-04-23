Tuyển Nhân viên kinh doanh GoChek Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại GoChek Việt Nam
- Hà Nội: Số 19 đường ven hồ Hạ Đình, Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Chịu trách nhiệm mục tiêu doanh thu được giao, triển khai - Trực tiếp tiếp cận đại lý tiềm năng kênh online và offline - đi thị trường khu vực Hà Nội
Chăm sóc, duy trì mối quan hệ với các đại lý đã ký hợp đồng
Tìm kiếm, đánh giá các đại lý và các nhà bán hàng tiềm năng để hợp tác
Giới thiệu và tư vấn sản phẩm, thuyết phục khách hàng hợp tác
Triển khai hỗ trợ, chăm sóc hệ thống Đại lý trong suốt quá trình hợp tác; triển khai các chương trình, chính sách của Công ty đến các Đại lý
Đề xuất + kết hợp xây dựng + phát triển quy trình đại lý, các điều khoản hợp đồng phù hợp từng giai đoạn
Đảm bảo nhận diện thương hiệu ở các Đại lý
Theo dõi, kiểm soát hình ảnh, thông điệp MKT, POSM theo brand guideline
Thực hiện các hoạt động activation tại hệ thống đại lý
Báo cáo: Lập báo cáo định kỳ về kinh doanh, trải nghiệm khách hàng, đề xuất giải pháp cải thiện
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh, phát triển kênh đại lý. Có kiến thức/kinh nghiệm về Trade Marketing
Có kỹ năng đàm phán, thương lượng tốt. kỹ năng chăm sóc khách hàng & duy trì mối quan hệ
Có phẩm chất cá nhân tốt: Chủ động, linh hoạt, có trách nhiệm với công việc. Tâm đức, chính trực, cầu tiến và gắn kết lâu dài
Tại GoChek Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập: 15 - 30 triệu: lương cơ bản + thưởng + hoa hồng
Được đào tạo và phát triển lên vị trí Trưởng nhóm Kinh doanh dựa trên năng lực, tinh thần trách nhiệm và hiệu quả công việc thực tế.
Mỗi 6 tháng dựa trên sự nỗ lực, đóng góp cho sự phát triển công ty – xét duyệt thưởng và quyền lợi (chế độ/lương/...)
BHXH, BHYT, BHTN theo quy định
Thưởng dự án, thưởng 6 tháng, thưởng nhân viên có thành tích xuất sắc, thưởng/quà tặng lễ tết, sinh nhật
12 ngày nghỉ phép hưởng lương/năm. Nghỉ lễ tết theo quy định
Được phát triển cả về kiến thức - tham gia các khóa đào tạo chuyên môn, thu nhập và vị trí làm việc theo năng lực
Nghỉ mát, hoạt động gắn kết, teamwork hàng năm, liên hoan, sinh nhật hàng tháng cùng công ty
Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc
Môi trường làm việc cởi mở, được tạo điều kiện tối đa để nhân viên phát triển bản thân
Cách Thức Ứng Tuyển Tại GoChek Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
