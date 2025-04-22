Tuyển Nhân viên kinh doanh HỘ KINH DOANH BETA ECOM làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 40 Triệu

Mức lương 20 - 40 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 7 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Chung cư THT Newcity Lai Xá, Hoài Đức, Huyện Hoài Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 20 - 40 Triệu

Tư vấn chốt đơn dựa trên Data nóng từ Ads và phòng Marketing mang về.

Đủ năng lực thì Up lên vị trí trưởng nhóm, quản lí với thu nhập gấp 2, gấp 3!

Bộ sản phẩm chuyên về Sâm Lai Châu, Sâm Ngọc Linh.

Sản phẩm thương hiệu , đã được khẳng định trên thị trường, truyền thông,đã có tệp khách hàng đủ lớn.

Đồng đội tốt, MKT mạnh, Data nóng dồi dào, công việc chỉ cần chốt đơn.

Với Mức Lương 20 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm sale Đông Y ,TPCN, dịch vụ chăm sóc sức khỏe,bảo hiểm và bất động sản.

Miễn có năng lực, thu nhập không cần nghĩ.

Sản phẩm thương hiệu, phát triển bền vững, ưu tiên nhân sự muốn gắn bó lâu dài.

Không giới hạn về giới tính , độ tuổi.

Không rào cản về bằng cấp. Tuy nhiên có bằng cấp và các chứng chỉ trong công việc sẽ được ưu tiên nhiều hơn trong lộ trình thăng tiến từ quản lí cấp trung lên quản lí cấp cao.

Trong hành trình phát triển của nhân các yếu tố TƯ DUY-KIẾN THỨC-KINH NGHIỆM-TRẢI NGHIỆM sẽ được đánh giá kỹ lưỡng để tạo điều kiện phát triển cho nhân sự thăng tiến.Vì vậy nhân sự muốn phát triển lên cao hơn cần tinh thần học hỏi kinh nghiẹm không ngừng.

Yêu cầu có laptop cá nhân .

Tại HỘ KINH DOANH BETA ECOM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản 20 triệu, thu nhập không giới hạn phụ thuộc vào năng lực cá nhân .

Đủ năng lực thì UP LÊN VỊ TRÍ TRƯỞNG NHÓM, QUẢN LÝ với THU NHẬP GẤP 2, GẤP 3!

Được tham gia các hoạt động nghỉ mát, du lịch hàng năm,… và các chế độ đãi ngộ khác.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại HỘ KINH DOANH BETA ECOM

