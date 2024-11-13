Tuyển Sales Tour/Kinh doanh du lịch CÔNG TY TNHH MALULU HOUSE làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Tour/Kinh doanh du lịch Tại CÔNG TY TNHH MALULU HOUSE
- Hà Nội: Số 25 Thọ Tháp, Dịch Vọng, Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Sales Tour/Kinh doanh du lịch Với Mức Lương Thỏa thuận
- Trực page và xây dựng các nội dung bài viết, cập nhật thông tin theo tuần và tháng.
- Tìm kiếm, khai thác khách hàng tiềm năng, xây dựng mối quan hệ lâu dài với khách hàng.
- Giới thiệu, tư vấn các sản phẩm, dịch vụ của công ty đến khách hàng (villa, resort nghỉ dưỡng hoặc các dịch vụ liên quan).
- Phối hợp với các phòng ban để phát triển chiến lược bán hàng hiệu quả, phù hợp với định hướng công ty.
- Theo dõi tiến độ hợp đồng và hỗ trợ khách hàng trong suốt quá trình giao dịch.
- Đảm bảo chỉ tiêu doanh số và các mục tiêu kinh doanh được giao.
- Chăm sóc khách hàng sau khi giao dịch, duy trì mối quan hệ với khách hàng cũ.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Kỹ năng giao tiếp tốt, thuyết phục và đàm phán hiệu quả.
- Nhiệt huyết, kiên trì và sẵn sàng học hỏi, phát triển cùng công ty.
- Sẵn lòng đồng hành cùng đội ngũ trong những giai đoạn phát triển ban đầu và chia sẻ tinh thần khởi nghiệp.
- Thành thạo tin học văn phòng, có khả năng làm việc dưới áp lực.
Tại CÔNG TY TNHH MALULU HOUSE Thì Được Hưởng Những Gì
- Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, tinh thần khởi nghiệp cao.
- Cơ hội học hỏi, phát triển nghề nghiệp, định hướng thăng tiến trong một công ty start-up.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MALULU HOUSE
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
