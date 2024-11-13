Tuyển Sales Tour/Kinh doanh du lịch CÔNG TY TNHH MALULU HOUSE làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH MALULU HOUSE
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 12/12/2024
CÔNG TY TNHH MALULU HOUSE

Sales Tour/Kinh doanh du lịch

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Tour/Kinh doanh du lịch Tại CÔNG TY TNHH MALULU HOUSE

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 25 Thọ Tháp, Dịch Vọng, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Sales Tour/Kinh doanh du lịch Với Mức Lương Thỏa thuận

- Trực page và xây dựng các nội dung bài viết, cập nhật thông tin theo tuần và tháng.
- Tìm kiếm, khai thác khách hàng tiềm năng, xây dựng mối quan hệ lâu dài với khách hàng.
- Giới thiệu, tư vấn các sản phẩm, dịch vụ của công ty đến khách hàng (villa, resort nghỉ dưỡng hoặc các dịch vụ liên quan).
- Phối hợp với các phòng ban để phát triển chiến lược bán hàng hiệu quả, phù hợp với định hướng công ty.
- Theo dõi tiến độ hợp đồng và hỗ trợ khách hàng trong suốt quá trình giao dịch.
- Đảm bảo chỉ tiêu doanh số và các mục tiêu kinh doanh được giao.
- Chăm sóc khách hàng sau khi giao dịch, duy trì mối quan hệ với khách hàng cũ.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh/sale (Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành du lịch và dịch vụ).
- Kỹ năng giao tiếp tốt, thuyết phục và đàm phán hiệu quả.
- Nhiệt huyết, kiên trì và sẵn sàng học hỏi, phát triển cùng công ty.
- Sẵn lòng đồng hành cùng đội ngũ trong những giai đoạn phát triển ban đầu và chia sẻ tinh thần khởi nghiệp.
- Thành thạo tin học văn phòng, có khả năng làm việc dưới áp lực.

Tại CÔNG TY TNHH MALULU HOUSE Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương cơ bản hợp lý và linh hoạt theo giai đoạn phát triển của công ty.
- Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, tinh thần khởi nghiệp cao.
- Cơ hội học hỏi, phát triển nghề nghiệp, định hướng thăng tiến trong một công ty start-up.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MALULU HOUSE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH MALULU HOUSE

CÔNG TY TNHH MALULU HOUSE

Quy mô: 1 - 9 Nhân viên
Địa điểm: 20 ngõ 46 Phương Mai

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

