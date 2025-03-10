Tuyển Nhân viên kinh doanh HỘ KINH DOANH HÍU STORE làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại HỘ KINH DOANH HÍU STORE
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Bình Dương:
- 334 Nguyễn Tri Phương, An Bình, Dĩ An, Bình Dương, Thị xã Dĩ An
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
– Tư vấn, thuyết phục khách hàng mua sản phẩm, dịch vụ
– Hỗ trợ, giải đáp các thắc mắc hay khiếu nại của khách hàng
– Hỗ trợ xây dựng hình ảnh quảng bá thường hiệu, sản phẩm đến người dùng qua kên tik tok, facebook,....
– Làm việc Fulltime, 9h – 21h hằng ngày từ thứ 2 đến thứ chủ nhật tại cửa hàng số 334 Nguyễn Tri Phương, An Bình, Dĩ An, Bình Dương, được nghỉ trưa 1 tiếng rưỡi. 1 tháng được nghỉ 3 ngày tự chọn.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
– Hiện đang là sinh viên hoặc đã tốt nghiệp Đại học hoặc Cao đẳng
– Giao tiếp tốt, cởi mở với mọi người
– Nói chuyện dễ nghe, không nói ngọng, ngoại hình sáng là một điểm cộng
–Ngoại hình đẹp là một lợi thế
– Giao tiếp tốt, cởi mở với mọi người
– Nói chuyện dễ nghe, không nói ngọng, ngoại hình sáng là một điểm cộng
–Ngoại hình đẹp là một lợi thế
Tại HỘ KINH DOANH HÍU STORE Thì Được Hưởng Những Gì
– Lương cứng + hoa hồng, thêm thưởng doanh số, thưởng hiệu suất
– Được thưởng vào dịp sinh nhật, lễ tết đầy đủ
– Được đào tạo chuyên sâu để đáp ứng tốt công việc
– Được thưởng vào dịp sinh nhật, lễ tết đầy đủ
– Được đào tạo chuyên sâu để đáp ứng tốt công việc
Cách Thức Ứng Tuyển Tại HỘ KINH DOANH HÍU STORE
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI