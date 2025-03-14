Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Truyền Thông & Đào Tạo Kids + Media làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 89 Trung Liệt, Đống Đa , Hà Nội, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Tìm kiếm và phát triển nguồn khách hàng tiềm năng

- Liên hệ, chăm sóc KH có sẵn và nguồn KH từ Data Marketing

- Giới thiệu các khóa học của trung tâm đến các khách hàng tiềm năng.

- Tư vấn trực tiếp các khóa học tới khách hàng (hoặc) qua điện thoại (hoặc) qua chat online một cách hiệu quả.

- Làm việc chặt chẽ với phòng Quan hệ khách hàng nhằm đảm bảo công tác tổ chức lớp học và nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng.

- Hợp tác, hỗ trợ với các phòng ban khác của Công ty trong các công tác marketing, quảng bá hình ảnh và quảng cáo dịch vụ tới khách hàng.

Yêu Cầu Công Việc

- Có dưới 1 năm kinh nghiệm Sales (ưu tiên các ứng viên đã có kinh nghiệm tại các Trung tâm Anh ngữ)

- Nhiệt tình, có trách nhiệm với công việc, có khả năng làm việc trong môi trường áp lực

- Kỹ năng giao tiếp tốt

- Kỹ năng đàm phán, thuyết phục

- Linh hoạt, nhạy bén, tinh tế trong giải quyết công việc. Quản lý thời gian tốt.

Quyền Lợi

- Full time: Lương và lợi nhuận theo doanh số bán hàng cao (Lương cứng + hoa hồng)

- Partime : Lương cứng + hoa hồng (có thể đăng ký thời gian làm việc linh hoạt)

- Được đào tạo trong môi trường năng động, thân thiện và ưu việt

- Có cơ hội thăng tiến nghề nghiệp rõ ràng

- Hưởng các chế độ theo đúng luật Lao động Việt Nam. Chế độ nghỉ mát, dã ngoại quà tặng ngày lễ, quà tặng sự kiện cá nhân và rất nhiều chính sách phúc lợi khác; thưởng theo tháng, quý, năm, đánh giá hoàn thành xuất sắc công việc.

- Chế độ bảo hiểm đầy đủ theo quy định của Luật Lao động;

- Các chế độ khác: Hỗ trợ ăn trưa, phụ cấp công việc, thưởng theo hiệu quả công việc, chế độ nghỉ mát hàng năm, thăm quan, dã ngoại, tổ chức sinh nhật, Happy Friday…

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Truyền Thông & Đào Tạo Kids + Media

