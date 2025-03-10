Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty CP King Zone Việt Nam làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận

Công ty CP King Zone Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 10/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/04/2025
Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty CP King Zone Việt Nam

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hải Phòng:

- SB

- 02 Vinhome Marina, Lê Chân,Hải Phòng, Quận Lê Chân

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Tư vấn các sản phẩm bất động sản công ty hiện đang bán
Tìm kiếm khách hàng qua các nguồn marketing
Hướng dẫn khách tham quan nhà mẫu và các thủ tục mua bán, ký kết hợp đồng
Tham gia các buổi đào tạo, sự kiện theo yêu cầu của công ty và chủ đầu tư
Các công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tuổi từ 20 đến 35
Tốt nghiệp đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên ngành kinh tế, tài chính, thương mại là một lợi thế
Có laptop cá nhân
Không yêu cầu kinh nghiệm
Năng động, nhiệt tình, có trách nhiệm và mục tiêu rõ ràng trong công việc
Giao tiếp tốt, lưu loát
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm sale các lĩnh vực

Tại Công ty CP King Zone Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập
Thu nhập khi đạt 100% KPI: Đến 10 triệu VND
Lương cứng: Trên 3 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Quyền lợi
Hoa hồng cao, chi trả nhanh. Tổng thu nhập không giới hạn
Hỗ trợ lương cơ bản + lương doanh số
Hỗ trợ chi phí marketing theo từng dự án
Hỗ trợ nguồn data khách hàng chất lượng
Có cơ hội tiếp xúc, giao lưu với đối tượng khách hàng có tiền, có tầm hiểu biết giúp thay đổi tư duy và giá trị bản thân
Có cơ hội học nghề hướng tới mục tiêu trở thành các nhà đầu tư trong tương lai
Được đào tạo bài bản, cấp chứng chỉ môi giới bất động sản
Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, văn minh, đồng nghiệp thân thiện

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP King Zone Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: số 5 Lý Tự Trọng, Hồng Bàng, Hải Phòng

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

