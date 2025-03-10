Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty CP King Zone Việt Nam làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty CP King Zone Việt Nam
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hải Phòng:
- SB
- 02 Vinhome Marina, Lê Chân,Hải Phòng, Quận Lê Chân
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
Tư vấn các sản phẩm bất động sản công ty hiện đang bán
Tìm kiếm khách hàng qua các nguồn marketing
Hướng dẫn khách tham quan nhà mẫu và các thủ tục mua bán, ký kết hợp đồng
Tham gia các buổi đào tạo, sự kiện theo yêu cầu của công ty và chủ đầu tư
Các công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tuổi từ 20 đến 35
Tại Công ty CP King Zone Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập
Thu nhập khi đạt 100% KPI: Đến 10 triệu VND
Lương cứng: Trên 3 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Quyền lợi
Hoa hồng cao, chi trả nhanh. Tổng thu nhập không giới hạn
Hỗ trợ lương cơ bản + lương doanh số
Hỗ trợ chi phí marketing theo từng dự án
Hỗ trợ nguồn data khách hàng chất lượng
Có cơ hội tiếp xúc, giao lưu với đối tượng khách hàng có tiền, có tầm hiểu biết giúp thay đổi tư duy và giá trị bản thân
Có cơ hội học nghề hướng tới mục tiêu trở thành các nhà đầu tư trong tương lai
Được đào tạo bài bản, cấp chứng chỉ môi giới bất động sản
Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, văn minh, đồng nghiệp thân thiện
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP King Zone Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
