Tuyển Nhân viên kinh doanh ATX làm việc tại Hải Phòng thu nhập Từ 15 Triệu

Địa điểm làm việc - Hải Phòng: 15 triệu nett/ tháng; thử việc nhận 100% lương Cơ chế hoa hồng chia sẻ up to 40% phí giao dịch, tương đương thu nhập 40 - 50 triệu/ tháng sau 6 tháng phát triển. Thưởng tháng 13 Văn phòng hạng A (tòa The May Legend, 55 Điện Biên Phủ) Nghỉ phép có lương 12 ngày/ năm Du lịch cùng công ty 3 - 4 lần/năm Khám sức khỏe định kỳ hàng năm Bảo hiểm sức khỏe VBI toàn diện, Quận Hồng Bàng

Mô Tả Công Việc

Sự phát triển về pháp lý và truyền thông đại chúng của thị trường tài sản số tại Mỹ, châu Âu và nhiều nước trên thế giới đã kéo theo nhu cầu bùng nổ tìm hiểu thông tin của hàng triệu nhà đầu tư tại Việt Nam trong năm 2023 - 2024. Tuy nhiên, nhà đầu tư lại có rất ít lựa chọn để tiếp cận với những thông tin dễ hiểu và chính thống về thị trường, đặc biệt là tại khu vực Hải Phòng.

Mô tả công việc:

Vị trí Nhân viên kinh doanh sẽ đảm nhận việc tìm kiếm, tư vấn và hướng dẫn người dùng sử dụng ATX.

Ứng viên sẽ nhận mức thu nhập từ 40 - 50 triệu sau 6 tháng phát triển. Ứng viên sẽ được đào tạo những mô hình thu nhập đột phá và mới nhất trong thị trường tài sản số, bởi các trưởng nhóm có 10+ năm kinh nghiệm trong đa dạng các sản phẩm tài chính như Tài sản số, bảo hiểm, tín dụng.Mô tả công việc

1. Tìm kiếm và phát triển khách hàng

Nghiên cứu thị trường và đối thủ để tìm kiếm khách hàng tiềm năng.

Lên ý tưởng, viết bài và kịch bản video liên quan đến các sản phẩm tài chính như chứng khoán, bất động sản, crypto, vàng và ngoại hối.

Tư vấn và giải đáp thắc mắc của khách hàng về thị trường tài sản số và các sản phẩm của ATX.

Hỗ trợ khách hàng mở tài khoản và thực hiện giao dịch đầu tiên trên nền tảng ATX.

2. Chăm sóc khách hàng

Duy trì và phát triển mối quan hệ lâu dài với khách hàng.

Giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình giao dịch.

Tổ chức các sự kiện và hoạt động gắn kết khách hàng.

Hướng dẫn và đào tạo khách hàng về thị trường tài sản số.

3. Phát triển cộng đồng

Xây dựng và quản lý cộng đồng online sôi động, duy trì tương tác thường xuyên giữa các thành viên.

Xây dựng hình ảnh cá nhân chuyên nghiệp trên các nền tảng mạng xã hội.

Tham gia các sự kiện, hội thảo liên quan đến ngành tài chính để mở rộng mối quan hệ và xây dựng thương hiệu ATX.

Yêu Cầu Công Việc

Có tối thiểu 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, đặc biệt là chứng khoán, forex hoặc bất động sản.

Sinh sống tại Hải Phòng.

Lăn xả, thời gian làm việc linh hoạt.

Quyền Lợi

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Từ 15 triệu VND trở lên

Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển

