Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Royal Sanest làm việc tại Hải Phòng thu nhập 8 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty Cổ Phần Royal Sanest
- Hải Phòng: 391 Cát Bi, Phường Thành Tô, Hải An, Quận Hải An
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 12 Triệu
- Lập kế hoạch và trực tiếp thực hiện các hoạt động bán hàng và các hoạt động liên quan để đạt được kế hoạch kinh doanh đã đề ra.
- Xây dựng kế hoạch kinh doanh đảm bảo hoàn thành kế hoạch đã được xây dựng
- Xây dựng các chương trình khuyến mại phù hợp với yêu cầu thực tế
- Tìm kiếm khách hàng, mở rộng thị trường với hệ thống sản phẩm yến sào Hoàng Yến.
- Đưa ra kế hoạch kinh doanh phù hợp, thúc đẩy doanh số bán hàng hệ thống, ...
- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu
Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Nhanh nhẹn, trung thực có kỹ năng giao tiếp tốt.
- Có khả năng chịu áp lực công việc, ...
- Có thể đi công tác
Tại Công Ty Cổ Phần Royal Sanest Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
- Thu nhập hấp dẫn theo năng lực bao gồm lương + phụ cấp + thưởng doanh số (Thu nhập trung bình 8 - 15 triệu)
- Được tham gia các chương trình đào tạo, huấn luyện kinh doanh chuyên nghiệp.
- Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp,...
- Được đóng BHXH
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Royal Sanest
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI