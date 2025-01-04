Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Tohogenkai Việt Nam làm việc tại Hải Phòng thu nhập 14 - 18 Triệu

Mức lương 14 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hải Phòng: - Hải Phòng

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 14 - 18 Triệu

- Quản lý NPP/ Đại Lý tại ký, đảm bảo tiến độ thực hiện chỉ tiêu được giao.

- Quản lý, kiểm tra & giám sát tiến độ bán hàng, hiệu quả công việc của đội ngũ nhân viên bán hàng. Quản lý & đảm bảo tồn kho hàng hoá của công ty tại các NPP/ Đại lý

- Cung cấp thông tin giá cả sản phẩm cho bộ quản lý và đưa ra các chính sách về giá phù hợp

- Trực tiếp tham gia vào quá trình bán hàng tại khu vực quản lý

- Thiết lập, xây dựng và duy trì mối quan hệ với các khối cung ứng sản phẩm

- Phân tích các số liệu bán hàng, chất lượng sản phẩm, đưa ra những so sánh với những sản phẩm cạnh tranh khác từ đó phân tích và đánh giá để nâng cao doanh số bán hàng

- Tuyển dụng, quản lý, đào tạo và hướng dẫn tổng thể cho nhóm nhân viên bán hàng của các khu vực được chỉ định

- Tin học: Am hiểu tin học văn phòng (Word, Excel, Power Point...).

- Tinh thần trách nhiệm và khả năng chịu áp lực cao.

- Có thể đi công tác

- LƯƠNG CỨNG: 12.000.000 đồng/ tháng+ Phụ cấp +doanh thu -> Tổng thu nhập từ 16 đến 18triệu

- Môi trường làm việc cởi mở, chuyên nghiệp, năng động.

- Chế độ ưu đãi khi sử dụng sản phẩm của thương hiệu.

Với Mức Lương 14 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Phúc lợi người lao động: Hưởng BHYT, BHXH và các chế độ phúc lợi khác theo quy định.

- Địa điểm làm việc : Hải Phòng, Quảng Ninh

Tại Công Ty TNHH Tohogenkai Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Ngành nghề: Bán lẻ / Bán sỉ, Thực phẩm & Đồ uống

Kinh nghiệm: 2 Năm

Cấp bậc: Trưởng nhóm / Giám sát

Hình thức: Nhân viên chính thức

Địa điểm: Hải Phòng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Tohogenkai Việt Nam

