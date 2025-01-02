Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN XNK BẢO TÍN - CHI NHÁNH HÀ NỘI làm việc tại Hải Phòng thu nhập 15 - 30 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XNK BẢO TÍN - CHI NHÁNH HÀ NỘI
- Hải Phòng: Thu nhập hấp dẫn với mức lương 18
- 30 Triệu/Tháng +++ (Tuỳ vào năng lực và kinh nghiệm) Ngoài ra còn có thưởng quý, thi đua trong tháng quý với các phần thưởng giá trị như xe máy, ti vi, tủ lạnh, điện thoại,... Nghỉ tết âm lịch thường 12
- 14 ngày (nghỉ từ ngày 23 âm lịch). Hàng năm được công ty tổ chức đi du lịch hoặc được nghỉ hè từ 5
- 7 ngày vào tháng 7 của năm. Được tham gia đóng BHXH,BHYT, BHTN; nghỉ các ngày lễ theo qui định của Nhà Nước và có thưởng theo qui định. Hàng tuần có các buổi đào, Quận Lê Chân
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 30 Triệu
Tìm hiểu, nghiên cứu về các sản phẩm của công ty để giới thiệu, tư vấn và giải đáp thắc mắc cho khách hàng tại thị trường mình được bàn giao.
Đàm phán, thương lượng với khách hàng về giá cả, hợp đồng, tiến hành chốt đơn và hỗ trợ khách hàng ký hợp đồng.
Chăm sóc khách hàng sau khi bán hàng, duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện tại.
Tìm kiến nguồn khách hàng mới, có nhu cầu xây dựng data, mở rộng phát triển quan hệ.
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.
Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nam, tuổi: 23 - 35 tuổi trở lên
Kinh nghiệm: 2 năm làm Sales trở lên
Nhiệt tình trong công việc, không ngại việc đi thị trường, công tác.
Kỹ năng bán hàng, giao tiếp và thương lượng tốt.
Kỹ năng quản lý, tổ chức và ưu tiên công việc.
Có khả năng thuyết trình hướng tới nhu cầu của người nghe.
PHỎNG VẤN TRƯỚC TẾT, ĐI LÀM SAU TẾT
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XNK BẢO TÍN - CHI NHÁNH HÀ NỘI Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng phụ thuộc vào doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XNK BẢO TÍN - CHI NHÁNH HÀ NỘI
