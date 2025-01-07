Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Phát Triển Việc Làm Và Hỗ Trợ Người Khuyết Tật An Tuấn làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hải Phòng: - Xã An Hòa, Vĩnh Bảo, Hải Phòng, Huyện Vĩnh Bảo

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Xây dựng chiến lược phát triển kinh doanh ngắn hạn và dài hạn.

Đề xuất và triển khai kế hoạch mở rộng thị trường.

Phân tích thị trường, đối thủ cạnh tranh, và xu hướng ngành.

Tuyển dụng, đào tạo và phát triển đội ngũ nhân viên kinh doanh.

Giao chỉ tiêu doanh số và đánh giá hiệu quả làm việc của nhân viên.

Động viên, hỗ trợ và thúc đẩy tinh thần làm việc của nhóm.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Tốt nghiệp đại học trở lên trong các ngành kinh tế, quản trị kinh doanh, hoặc lĩnh vực liên quan.

-Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kinh doanh, bán hàng, hoặc vị trí quản lý tương tự.

-Thành thạo ngoại ngữ (nếu làm việc trong môi trường quốc tế).

Tại Công Ty Cổ Phần Phát Triển Việc Làm Và Hỗ Trợ Người Khuyết Tật An Tuấn Thì Được Hưởng Những Gì

-Đầy đủ các chế độ theo Luật lao động Việt Nam: BHXH, BHYT, BHTN, ngày nghỉ phép năm, lễ, tết, …

- Lương thỏa thuận theo năng lực

- Nghỉ chủ nhật hàng tuần.

- Nghỉ mát, tổ chức sinh nhật hàng tháng.

- Môi trường làm việc năng động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Phát Triển Việc Làm Và Hỗ Trợ Người Khuyết Tật An Tuấn

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.