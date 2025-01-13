Tuyển Nhân viên kinh doanh JobsGO Recruit làm việc tại Hải Phòng thu nhập 15 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại JobsGO Recruit
- Hải Phòng:
- Lô CN3.2C Khu công nghiệp Đình Vũ, thuộc khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam, Quận Hải An
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 20 Triệu
Doanh nghiệp nghiên cứu, phát triển, sản xuất và kinh doanh ống nhựa
Chịu trách nhiệm quảng bá sản phẩm (ống nhựa) trong khu vực thuộc quản lí của mình và thích ứng với những thay đổi của thị trường;
Chịu trách nhiệm mở rộng và duy trì các kênh bán hàng trong phạm vi quyền hạn (bao gồm cả việc phát triển và quản lý các đại lý);
Các vấn đề liên quan đến đấu thầu;
Tham gia nghiên cứu và phân tích thị trường;
Xử lý các công việc hàng ngày một cách độc lập (bao gồm giao hàng, thu ngân và đối chiếu, v.v.) và giải quyết thỏa đáng các vấn đề phát sinh trong quá trình bán hàng.
Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Đam mê bán hàng, kỹ năng giao tiếp tốt, chăm chỉ và sáng tạo.
Có khả năng thích ứng với các chuyến công tác dài ngày và thường xuyên.
Chưa có kinh nghiệm công ty đều đào tạo có lương, lương cơ bản + hoa hồng cao
Tại JobsGO Recruit Thì Được Hưởng Những Gì
- Được hưởng đầy đủ chế độ của công ty theo đúng luật lao động (BHXH, BHTN, BHYT)
- Được hưởng lương tháng 13, thưởng lễ tết,...
- Cơ hội thăng tiến: Nhân viên kinh doanh – Giám đốc kinh doanh khu vực - Giám đốc kinh doanh miền
- Thời gian làm việc
Thứ 2 - Thứ 6 (từ 08:00 đến 17:00)
Thứ 7 (từ 08:00 đến 12:00)
Cách Thức Ứng Tuyển Tại JobsGO Recruit
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI