Tuyển Nhân viên kinh doanh JobsGO Recruit làm việc tại Hải Phòng thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hải Phòng: - Lô CN3.2C Khu công nghiệp Đình Vũ, thuộc khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam, Quận Hải An

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Doanh nghiệp nghiên cứu, phát triển, sản xuất và kinh doanh ống nhựa

Chịu trách nhiệm quảng bá sản phẩm (ống nhựa) trong khu vực thuộc quản lí của mình và thích ứng với những thay đổi của thị trường;

Chịu trách nhiệm mở rộng và duy trì các kênh bán hàng trong phạm vi quyền hạn (bao gồm cả việc phát triển và quản lý các đại lý);

Các vấn đề liên quan đến đấu thầu;

Tham gia nghiên cứu và phân tích thị trường;

Xử lý các công việc hàng ngày một cách độc lập (bao gồm giao hàng, thu ngân và đối chiếu, v.v.) và giải quyết thỏa đáng các vấn đề phát sinh trong quá trình bán hàng.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tiếng Trung thành thạo 4 kỹ năng.

Đam mê bán hàng, kỹ năng giao tiếp tốt, chăm chỉ và sáng tạo.

Có khả năng thích ứng với các chuyến công tác dài ngày và thường xuyên.

Chưa có kinh nghiệm công ty đều đào tạo có lương, lương cơ bản + hoa hồng cao

Tại JobsGO Recruit Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: Lương cơ bản 7 triệu + lương chức vụ 3 triệu + hoa hồng từ doanh thu cá nhân + thưởng vượt KPI (đối với những người có năng lực, lương có thể thỏa thuận), bao gồm các khoản phụ cấp (như trợ cấp đi lại, trợ cấp ăn uống,...)

- Được hưởng đầy đủ chế độ của công ty theo đúng luật lao động (BHXH, BHTN, BHYT)

- Được hưởng lương tháng 13, thưởng lễ tết,...

- Cơ hội thăng tiến: Nhân viên kinh doanh – Giám đốc kinh doanh khu vực - Giám đốc kinh doanh miền

- Thời gian làm việc

Thứ 2 - Thứ 6 (từ 08:00 đến 17:00)

Thứ 7 (từ 08:00 đến 12:00)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại JobsGO Recruit

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin