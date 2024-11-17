Tuyển Sales Representative/Phát triển kinh doanh Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Q Pro làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Representative/Phát triển kinh doanh Tại Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Q Pro
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Bắc Ninh: số 2a, khu K15, phường Ninh Xá, TP Bắc Ninh
Mô Tả Công Việc Sales Representative/Phát triển kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
trực fanpage, hotline
tìm kiếm khách hàng, tư vấn báo giá, chốt đơn hàng
theo dõi đơn hàng, quản lý đơn hàng, xử lý đơn hàng, hoàn thành đơn hàng
chăm sóc khách hàng thường xuyên liên tục, gợi ý mua hàng tiếp
giám sát công trình thi công biển hiệu quảng cáo
giao hàng, điều phối giao hàng
các công việc khác theo yêu cầu
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
tốt nghiệp cao đẳng, hoặc đại học
thành thạo máy tính văn phòng
chăm chỉ tự giác
ưu tiên ứng viên tại tp bắc ninh
trung thực
có sức khỏe tốt
Tại Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Q Pro Thì Được Hưởng Những Gì
thu nhập không giới hạn theo năng lực
có lương cứng
phúc lợi công ty
đóng BHXH theo quy định
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Q Pro
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
