Tuyển Sales Representative/Phát triển kinh doanh Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Q Pro làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bắc Ninh: số 2a, khu K15, phường Ninh Xá, TP Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Sales Representative/Phát triển kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

trực fanpage, hotline

tìm kiếm khách hàng, tư vấn báo giá, chốt đơn hàng

theo dõi đơn hàng, quản lý đơn hàng, xử lý đơn hàng, hoàn thành đơn hàng

chăm sóc khách hàng thường xuyên liên tục, gợi ý mua hàng tiếp

giám sát công trình thi công biển hiệu quảng cáo

giao hàng, điều phối giao hàng

các công việc khác theo yêu cầu

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

tốt nghiệp cao đẳng, hoặc đại học

thành thạo máy tính văn phòng

chăm chỉ tự giác

ưu tiên ứng viên tại tp bắc ninh

trung thực

có sức khỏe tốt

Tại Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Q Pro Thì Được Hưởng Những Gì

thu nhập không giới hạn theo năng lực

có lương cứng

phúc lợi công ty

đóng BHXH theo quy định

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Q Pro

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.