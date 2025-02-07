Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Lê Trương Phát làm việc tại Gia Lai thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Gia Lai: - 264 Lê Đại Hành, Đống Đa,Gia Lai

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

-Làm việc tại Cửa hàng, xây dựng và chăm sóc kênh Marketing Online (website, fanpage)

-Chăm sóc, tư vấn bán hàng, tìm hiểu nhu cầu của khách hàng. Tìm kiếm khách hàng tiềm năng.

- Hiểu rõ và thuộc tính năng, bao bì, giá, ưu nhược điểm của sản phẩm, sản phẩm tương tự, sản phẩm của đối thủ cạnh tranh.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Độ tuổi từ 24 đến 28, tốt nghiệp từ Cao đẳng trở lên các chuyên ngành: kinh tế, QTKD, ...

- KHÔNG YÊU CẦU KINH NGHIỆM, ĐƯỢC ĐÀO TẠO.

- Nhanh nhẹn, chăm chỉ

- Kỹ năng giao tiếp

- Kỹ năng chốt sale, làm Marketing online,....

- MÁU LỬA - ĐAM MÊ KIẾM TIỀN

Tại Công Ty TNHH Lê Trương Phát Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: Thương lượng, cạnh tranh theo thị trường

- Thưởng nghỉ lễ 30 /4; 1/5; 2/9, tết dương lịch cao

- Tham quan, nghỉ mát theo chính sách công ty.

-Sản phẩm công ty đa dạng, đáp ứng được như cầu thu nhập cao cho ứng viên (Xi măng, sắt thép, Vật liệu trang trí nội - ngoại thất, thiết bị nội thất, thiết bị phòng tắm,..)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Lê Trương Phát

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin