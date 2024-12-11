Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Tìm kiếm, phát triển nhóm khách hàng Doanh nghiệp/Dự án để triển khai các dự án CNTT theo định hướng của Công ty;

- Phối hợp với bên Tư vấn thực hiện việc đánh giá dự án và đưa ra các giải pháp công nghệ và sản phẩm CNTT đáp ứng nhu cầu khách hàng/ các dự án CNTT;

- Tạo lập mối quan hệ với các đối tác và chăm sóc khách hàng;

- Duy trì, quản lý khách hàng theo từng mảng thị trường được phân công;

- Báo cáo kết quả Kinh doanh theo yêu cầu từ cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam/Nữ tuổi từ 25 - 38, tốt nghiệp CĐ/ĐH ngành CNTT, Kinh tế, QTKD, Marketing,...;

- Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm kinh doanh, có kiến thức về CNTT phục vụ cho công việc chuyên môn;

- Ưu tiên có kinh nghiệm kinh doanh thiết bị hoặc dịch vụ CNTT;

- Ưu tiên đã từng tham gia hỗ trợ làm hồ sơ thầu dự án CNTT;

- Có kỹ năng bán hàng, chăm sóc khách hàng, đàm phán;

- Khả năng giao tiếp, thuyết trình, làm việc nhóm tốt, có đam mê kinh doanh.

Tại Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM Thì Được Hưởng Những Gì

- Thời gian làm việc: Thứ 2 - Thứ 6, 8h30'-17h30'

- Thử việc 2 tháng, lương thử việc hưởng 85% lương chính thức;

- Nghỉ phép năm: 12 ngày làm việc/ năm và các chế độ nghỉ phép/ nghỉ lễ khác theo quy định của Luật Lao động Việt Nam;

- Có chi phí phúc lợi vào các ngày Lễ - Tết và sinh nhật, hiếu hỉ, thăm hỏi....;

- Đóng Bảo hiểm Xã hội theo quy định;

- Có chế độ khám sức khoẻ hàng năm, bảo hiểm sức khỏe PTI 24/7;

- Có phụ cấp: xăng xe, điện thoại, trang phục, ăn ca;

- Cung cấp trang thiết bị phục vụ công việc như máy tính cấu hình cao, màn hình phụ;

- Đánh giá hiệu quả làm việc và review lương định kỳ 1 lần/ năm;

- Có 13 tháng lương cứng, thưởng cuối năm dựa vào KPI cá nhân và hiệu quả kinh doanh của công ty;

- Môi trường làm việc cởi mở, trang phục thoải mái.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM

