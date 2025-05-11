Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần MORIKOMART làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu

Mức lương 15 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 11 - 15, ngách 93/29, Phố Yên Sở, Hoàng Mai, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

Tiếp nhận data từ Marketing để tư vấn, bán sản phẩm cho khách hàng

Trực tiếp tìm kiếm, duy trì và phát triển mạng lưới khách hàng qua các nguồn: web, fanpage, youtube, dân sinh, khách sạn, resort, nhà nghỉ, trường học, bệnh viện, nhà máy, nhà hàng, xưởng giặt, tiệm giặt...;

Chăm sóc khách hàng do công ty hỗ trợ, phân công

Đàm phán, thương thảo, lập hợp đồng ký kết với khách hàng

Phối hợp, hỗ trợ các bộ phận khác trong việc triển khai thực hiện hợp đồng: bàn giao, lắp đặt, nghiệm thu, thanh lý,...

Cùng phòng Kế toán thu hồi, hoạch toán công nợ các hợp đồng do mình phụ trách

Cùng phòng kỹ thuật tiếp nhận và xử lý các phản hồi của khách hàng liên quan đến hàng hóa, bảo hành

Chăm sóc, giữ quan hệ với khách hàng sau khi ký hợp đồng

Thực hiện các báo cáo công việc theo định kỳ

Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam, không yêu cầu kinh nghiệm;

Tốt nghiệp các chuyên ngành: QTKD, Kỹ thuật, Marketing... là lợi thế;

Có kỹ năng giao tiếp tốt, tư vấn, thuyết phục cao;

Tự tin, năng động, nhiệt huyết;

Tin học văn phòng tốt: Word, Excel...

Có tư duy tốt, nắm bắt được ý tưởng khách hàng và triển khai được ý tưởng;

Nhanh nhẹn, có ý tưởng mới, có tham vọng trong công việc;

Ứng viên biết lái ô tô là lợi thế;

Tại Công ty Cổ phần MORIKOMART Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 15 - 30 triệu VND

Thu nhập tính theo tỷ lệ đạt KPI

Lương cứng: 5 - 7 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần MORIKOMART

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin