Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần MORIKOMART làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty Cổ phần MORIKOMART
- Hà Nội: Số 11
- 15, ngách 93/29, Phố Yên Sở, Hoàng Mai, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 30 Triệu
Tiếp nhận data từ Marketing để tư vấn, bán sản phẩm cho khách hàng
Trực tiếp tìm kiếm, duy trì và phát triển mạng lưới khách hàng qua các nguồn: web, fanpage, youtube, dân sinh, khách sạn, resort, nhà nghỉ, trường học, bệnh viện, nhà máy, nhà hàng, xưởng giặt, tiệm giặt...;
Chăm sóc khách hàng do công ty hỗ trợ, phân công
Đàm phán, thương thảo, lập hợp đồng ký kết với khách hàng
Phối hợp, hỗ trợ các bộ phận khác trong việc triển khai thực hiện hợp đồng: bàn giao, lắp đặt, nghiệm thu, thanh lý,...
Cùng phòng Kế toán thu hồi, hoạch toán công nợ các hợp đồng do mình phụ trách
Cùng phòng kỹ thuật tiếp nhận và xử lý các phản hồi của khách hàng liên quan đến hàng hóa, bảo hành
Chăm sóc, giữ quan hệ với khách hàng sau khi ký hợp đồng
Thực hiện các báo cáo công việc theo định kỳ
Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp các chuyên ngành: QTKD, Kỹ thuật, Marketing... là lợi thế;
Có kỹ năng giao tiếp tốt, tư vấn, thuyết phục cao;
Tự tin, năng động, nhiệt huyết;
Tin học văn phòng tốt: Word, Excel...
Có tư duy tốt, nắm bắt được ý tưởng khách hàng và triển khai được ý tưởng;
Nhanh nhẹn, có ý tưởng mới, có tham vọng trong công việc;
Ứng viên biết lái ô tô là lợi thế;
Tại Công ty Cổ phần MORIKOMART Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập tính theo tỷ lệ đạt KPI
Lương cứng: 5 - 7 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
