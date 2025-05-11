Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH SUNMAX- LED làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 27, 61/14 Phùng Chí Kiên, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

· Tiếp nhận khách hàng từ nguồn marketing, liên hệ và tư vấn về các sản phẩm

· Chủ động tìm kiếm thêm khách hàng tiềm năng

· Theo dõi đơn hàng để hỗ trợ, tư vấn, giải đáp các thắc mắc của khách hàng và chăm sóc sau bán

· Trao đổi và làm việc với các bộ phận liên quan để hoàn thành đơn hàng

· Thực hiện báo cáo ngày, tuần, tháng, quý theo quy định

· Nữ, Nam: nam ưu tiên các bạn hiểu chút về kỹ thuật, vẽ bản vẽ

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

· Trung thực, chịu khó, cầu tiến và quyết liệt trong công việc, có thể đi công tác, có chí tiến thủ và phát triển bản thân

Tốt nghiệp tối thiểu Trung cấp trở lên

· Không yêu cầu kinh nghiệm, công ty đào tạo từ đầu

· Biết sử dụng tin học văn phòng word, excel

· Có khả năng thuyết phục tốt, chịu khó, chủ động trong công việc

Tại CÔNG TY TNHH SUNMAX- LED Thì Được Hưởng Những Gì

· Lương cứng: 8.000.000 + Phụ cấp ăn trưa + Chuyên cần + Hoa hồng. Thu nhập từ 10.000.000đ – 20.000.000đ/tháng

1 Tháng nghỉ 2 thứ 7 và 4 chủ nhật: Thời gian làm việc từ 8h30-17h30

· Thưởng các dịp tết lễ, thưởng cuối năm, hết thử việc xem xét năng lực đóng bảo hiểm xã hội

· Được cung cấp tất cả các công cụ làm việc cần thiết như máy tính, điện thoại.

· Môi trường trẻ năng động, hòa đồng và thân thiện

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SUNMAX- LED

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin