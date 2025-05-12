Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty CP Phát Triển Nhân Lực Và Công Nghệ Thông Tin làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu

Mức lương 15 - 18 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 8D ngách 47 ngõ 34 Xuân La, Phường Xuân La, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam, Quận Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh

Tiếp nhận và xử lý các yêu cầu đặt hàng tuyển dụng của khách hàng đến khi hoàn tất: giao dịch, điều

phối, đối ứng với NCC - khách hàng (XKLĐ, Trường liên kết; NĐ, công ty tiếp nhận).

- Theo dõi, hỗ trợ quản lý TTS/KTV tại Nhật, xử lý khiếu nại - phát sinh của khách hàng, TTS/KTV &lập

báo cáo, quản lý dữ liệu, kiểm tra soát xét kết quả doanh thu theo định kỳ tháng, quý, năm…

- Kiểm tra hồ sơ nội; Chuẩn bị cho TTS xuất cảnh

- Dịch tài liệu khi có yêu cầu

- Gửi Invoice định kỳ hằng tháng

- Các việc được cấp quản lý chỉ đạo

Yêu Cầu Công Việc

Trình độ: Tốt nghiệp cao đẳng trở lên;

- Kỹ năng tin học vp: word, excel, pp, … thành thạo

- Có kỹ năng giao tiếp tốt, khả năng xử lý công việc nhanh;

- Thành thạo 4 kỹ năng: nghe, nói, đọc, viết tiếng Nhật (tối thiểu N2 trở lên);

- Nhanh nhẹn, năng động, chịu khó, có tinh thần học hỏi;

- Khả năng chịu áp lực cao trong công việc;

- Thái độ: trung thực, tích cực, có trách nhiệm, đảm bảo bảo mật thông tin;

- Có kinh nghiệm 1 năm ở vị trí tương đương

Quyền Lợi Được Hưởng

Thu nhập: 15M – 18 M (chưa bao gồm ăn trưa)

- Khám sức khỏe định kỳ hàng năm tại các bệnh viện lớn tại Hà Nội;

- Lương tháng 13, thưởng các ngày lễ trong năm, quà các dịp đặc biệt (tết trung thu, sinh nhật, thành

lập công ty, quốc tế thiếu nhi, ngày phụ nữ Việt Nam, quốc tế phụ nữ,…)

- Thường xuyên được đào tạo để nâng cao trình độ, kỹ năng mềm, kỹ năng chuyên môn;

- Thời gian làm việc: Từ T2 đến T6 và 2 thứ T7 trong tháng;

- Chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo luật hiện hành; chế độ ốm đau cho CBNV và người thân;

- Chế độ khám sức khỏe, du lịch hàng năm;

- Hỗ trợ ăn trưa, công tác phí;

- Được cung cấp máy tính và các trang thiết bị làmviệc.

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài;

Cách Thức Ứng Tuyển

