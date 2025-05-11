Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN WINCO VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Ô số 12TT3 KĐT Văn Phú, Hà Đông, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

WINCO - Công ty chuyên về sản xuất cột đèn chiếu sáng; đèn led chiếu sáng; ống nhựa HDPE

Mô tả công việc:

– Tìm kiếm và tiếp cận khách hàng: Các đơn vị xây lắp điện, thi công hạ tầng kĩ thuật, các chủ đầu tư bất động sản, khu công nghiệp, các Ban quản lý dự án, phòng kinh tế hạ tầng, các công ty môi trường đô thị,…

– Lên báo giá, hợp đồng cho khách hàng;

– Theo dõi tiến độ đơn hàng; tình hình thanh toán của khách hàng; sắp xếp thời gian giao hàng cho khách; hoàn thiện hồ sơ, tài liệu liên quan tới khách hàng;

– Theo dõi tình hình bảo hành cho đơn hàng;

– Các công việc khác do trưởng team giao.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

– Nam/ Nữ Tốt nghiệp các trường trung cấp, cao đẳng, đại học;

– Yêu thích kinh doanh;

– Có sức khoẻ tốt;

– Chăm chỉ, chịu khó, có tinh thần cầu tiến trong công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN WINCO VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

– Thu nhập: Thử việc: Lương cứng 8trieu-10trieu + doanh số bán hàng;

– Đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định ngay sau khi hết thử việc;

– Thưởng lễ tết, thưởng cuối năm, sinh nhật tháng, và các chế độ phúc lợi khác;

– Có cơ hội phát triển lên các vị trí cao hơn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN WINCO VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin