Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ANC VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ANC VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 11/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 09/06/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ANC VIỆT NAM

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ANC VIỆT NAM

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Nguyễn Khang, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

• Tìm kiếm, tiếp cận và xây dựng mối quan hệ với khách hàng tiềm năng (các công ty sản xuất điện tử, nhà máy, nhà phân phối, phòng R&D,...).
• Tư vấn nguồn hàng và báo giá Vật tư công nghiệp - linh kiện phù hợp với nhu cầu khách hàng.
• Theo dõi đơn hàng, phối hợp với bộ phận kho vận để đảm bảo tiến độ giao hàng.
• Đàm phán, ký kết hợp đồng, theo dõi công nợ và hỗ trợ thu hồi công nợ.
• Cập nhật kiến thức sản phẩm, xu hướng thị trường Vật tư công ghiệp - Linh kiện điện tử.
• Báo cáo kết quả kinh doanh định kỳ cho quản lý.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành Điện tử, Tự động hóa, Kinh doanh, hoặc các ngành liên quan.
• Có kinh nghiệm tối thiểu 1 năm trong lĩnh vực kinh doanh thiết bị/linh kiện điện tử là lợi thế.
• Hiểu biết cơ bản về các loại Vật tư công nghiệp - Linh kiện điện tử và khả năng đọc hiểu tài liệu kỹ thuật.
• Ứng viên là người năng động, sáng tạo, có tinh thân cầu tiến, có khá năng chịu được áp lực trong công việc.
• Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết phục tốt.
• Có tinh thần chủ động, trung thực, chịu được áp lực doanh số.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ANC VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

• Mức lương: Lương cơ bản + Hoa hồng theo doanh số.
• Được tham gia các chế độ BHYT, BHXH , BHTN theo quy định
• Thưởng theo hiệu quả công việc, tháng 13 và các dịp lễ.
• Được đào tạo sản phẩm và kỹ năng bán hàng.
• Cơ hội phát triển nghề nghiệp và thăng tiến rõ ràng.
• Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, có cơ hội phát huy năng lực bản thân, trau dồi kinh nghiệm làm việc và thăng tiến.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ANC VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ANC VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ANC VIỆT NAM

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 349 Nguyễn Khang, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

