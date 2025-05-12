Tuyển Nhân viên kinh doanh Bellsystem24 VietNam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 30 Triệu

Mức lương 10 - 30 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Tầng 3 tòa nhà Trung Yên 1, số 1A Vũ Phạm Hàm, Cầu Giấy, Hà Nội - Hà Nội, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 30 Triệu

* Mô tả công việc

- Thực hiện cuộc gọi ra cho khách hàng theo danh sách đã được chọn lọc và từ đó triển khai công tác tư vấn, trợ giúp dịch vụ, góp phần gia tăng, mở rộng quyền lợi cho bản thân khách hàng.

- Trao đổi thông tin nhằm giúp khách hàng hiểu rõ hơn về dịch vụ của Ngân hàng Quốc tế.

- Tư vấn giá trị sử dụng các loại thẻ tín dụng cũng như các chương trình bổ trợ của Ngân hàng Quốc tế cho khách hàng có điều kiện và nhu cầu sử dụng.

* Thời gian làm việc:

- Từ T2 -T6: 08:00 – 17:00. (Giờ Hành chính)

- Làm 2 ngày thứ 7 trong tháng.

- Không làm việc vào các ngày lễ, Tết.

* Địa điểm làm việc:

- Tòa nhà Trung Yên 1, số 1A Vũ Phạm Hàm, Cầu Giấy, Hà Nội

Với Mức Lương 10 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp THPT trở lên, không yêu cầu kinh nghiệm.

- Giao tiếp nhanh nhẹn, không nói ngọng, nói lắp.

- Cầu thị, ham học hỏi.

Tại Bellsystem24 VietNam Thì Được Hưởng Những Gì

* Quyền lợi:

-Thu nhập trung bình:10.000.000 - 30.000.000 (VNĐ)(lương cứng ổn định + hoa hồng hấp dẫn)

- Được đào tạo nghiệp vụ và kỹ năng bài bản

- Hỗ trợ phụ cấp trong quá trình đào tạo

- Sau thời gian đào tạo, thử việc nhận 100% lương

- Có phụ cấp gửi xe, hỗ trợ trang thiết bị (máy tính, tài liệu, phụ kiện,..)

- Được đóng BHYT, BHXH theo quy định, có hỗ trợ dấu TT cho sinh viên

- Xây dựng lộ trình thăng tiến rõ ràng cho các bạn có năng lực ( Teamlead, Sales Trainer, QA, ....)

- Cơ hội làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp.

- Tham gia các buổi contest,welcome on-boarding hàng tuần, tháng,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Bellsystem24 VietNam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin