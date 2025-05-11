Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Công nghệ và Thông tin Doanh nghiệp Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 20 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa Kim Khí Thăng Long, số 1 Lương Yên, Hai Bà Trưng, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

- Khai thác và phát triển tập khách hàng từ cơ sở dữ liệu doanh nghiệp của Trang Vàng (data có sẵn) và các nguồn khác.

- Tư vấn, chăm sóc, thuyết phục khách hàng ký kết hợp đồng quảng cáo trên các website Trang Vàng Việt Nam.

- Hỗ trợ khách hàng hoàn thành các thủ tục về hợp đồng, thanh toán và phối hợp với các bộ phận liên quan để triển khai đăng thông tin quảng cáo của khách hàng.

- Chăm sóc khách hàng sau bán, xây dựng mối quan hệ lâu dài với khách hàng.

- Thực hiện tái ký gia hạn hợp đồng các năm tiếp theo.

- Tiếp nhận và xử lý các ý kiến, khiếu nại, phản hồi của khách hàng.

- Thực hiện mục tiêu công việc hàng tháng, quý, năm được giao.

- Lập báo cáo kết quả công việc theo yêu cầu và đề xuất giải pháp cải thiện hiệu quả công việc (nếu có).

Trình độ: Tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng, đại học (yêu thích và đam mê công việc kinh doanh là một lợi thế).

Kinh nghiệm: Không yêu cầu kinh nghiệm (có kinh nghiệm sales, telesales, chăm sóc khách hàng là lợi thế).

Kỹ năng, thái độ:

- Năng động, tự tin, có đam mê, yêu thích công việc kinh doanh, mong muốn có thu nhập cao.

- Giọng nói rõ ràng, truyền cảm, tự tin.

- Có kỹ năng giao tiếp, lắng nghe, thuyết phục tốt, chủ động trong công việc.

- Có tinh thần học hỏi, cầu tiến trong công việc, chịu khó, kiên trì, không ngại bị từ chối.

- Có kỹ năng tin học văn phòng cơ bản.

- Có khả năng chịu áp lực.

Tại Công ty Cổ phần Công nghệ và Thông tin Doanh nghiệp Việt Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn:

- Lương cứng 6 triệu đồng/tháng + Hoa hồng 10% (doanh số Tiếng Việt) + 30% (doanh số Tiếng Anh) + Thưởng thi đua hàng tháng/quý (thu nhập khởi điểm năm đầu trung bình: 10tr-15tr).

- Từ năm thứ hai được hưởng hoa hồng tất cả các hợp đồng gia hạn thành công, giúp thu nhập tăng trưởng lũy tiến và ổn định qua từng năm.

- Lương tháng 13.

- Thử việc 1 tháng, hưởng 90% lương cứng, hưởng hoa hồng + thưởng như nhân viên chính thức (nếu có).

- Chế độ lương + thưởng rõ ràng minh bạch không chậm lương, nợ lương, giữ lương…. Đảm bảo đủ quyền lợi cho người lao động.

Cơ hội thăng tiến:

- Lộ trình thăng tiến rõ ràng, cơ chế đánh giá công bằng, minh bạch.

- Được hỗ trợ đào tạo và phát triển lên Quản Lý kinh doanh.

Phúc lợi:

- Được đóng ngay bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đầy đủ sau khi kết thúc thử việc.

- Được tham gia bảo hiểm sức khỏe cao cấp 24/7 PTI.

- Được thưởng và tặng quà các dịp lễ tết trong năm (Tết dương lịch, Tết âm lịch, ngày 08/03, ngày 30/04- 01/05; ngày 01/06; trung thu, ngày 02/09, ngày 20/10, noel, sinh nhật, …)

- Tham gia các hoạt động du lịch hàng năm, team building, tiệc tất niên, … nâng cao tinh thần gắn kết, thể hiện thế mạnh và đam mê cá nhân.

- Có căng tin vui vẻ cung cấp đồ ăn nhẹ, sữa và thực phẩm thiết yếu bổ sung năng lượng hàng ngày.

Ngày nghỉ:

- Nghỉ đầy đủ các ngày Lễ/Tết theo Luật quy định.

- Nghỉ phép 12 ngày/năm và lũy tiến theo thâm niên.

Chế độ làm việc:

- Làm việc trong văn phòng, không phải đi thị trường, không tăng ca, được trang bị thiết bị phục vụ công việc: máy tính, điện thoại, card visit, …

- Được hỗ trợ nguồn data đã có sẵn trên hệ thống.

- Được làm việc với các khách hàng là chủ doanh nghiệp, quản lý cấp cao, tệp khách hàng lịch sự, chất lượng.

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, coi trọng người tài, được ghi nhận, tin cậy giao nhiệm vụ. Quản lý và đồng nghiệp sẵn sàng chỉ việc, hỗ trợ mọi lúc mọi nơi.

- Không gian văn phòng làm việc đầy đủ (phòng café, phòng y tế, thư viện sách, …), tiện nghi và đạt tiêu chuẩn 5S.

- Được làm việc tại Trang Vàng Việt Nam - là đơn vị cung cấp thông tin doanh nghiệp lớn và uy tín nhất Việt Nam hiện nay.

- Được làm việc với sự dẫn dắt của những quản lý giỏi chuyên môn, có năng lực thúc đẩy và có kỹ năng dẫn dắt đội nhóm tốt.

