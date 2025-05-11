Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ Phần Nhà Thông Minh Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Nhân viên kinh doanh

Công ty Cổ Phần Nhà Thông Minh Hà Nội
Ngày đăng tuyển: 11/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 09/06/2025
Công ty Cổ Phần Nhà Thông Minh Hà Nội

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty Cổ Phần Nhà Thông Minh Hà Nội

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: CĂN HP

- 15, VINHOMES ROYAL ISLAND, ĐẢO VŨ YÊN, Thủy Nguyên, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Giới thiệu công ty
Chúng tôi là đối tác phân phối chính thức Đèn Thông Minh Philips tại Việt Nam, tiên phong mang đến giải pháp chiếu sáng thông minh cho không gian sống hiện đại. Với văn hóa \"học hỏi - phát triển - gắn kết\", chúng tôi tạo môi trường để thực tập sinh:
Được đào tạo bài bản từ A-Z về quy trình bán hàng công nghệ.
Trải nghiệm thực tế với các dự án lớn cùng đội ngũ mentor giàu kinh nghiệm.
Cơ hội trở thành nhân viên chính thức nếu hoàn thành xuất sắc.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Bạn sẽ được hướng dẫn chi tiết để thực hiện các nhiệm vụ:
Hỗ trợ Sales:
Nghiên cứu thị trường, lập danh sách khách hàng tiềm năng (chủ nhà, kiến trúc sư, nhà thầu).
Hỗ trợ liên hệ và chăm sóc khách hàng qua email/zalo.
Tư vấn sản phẩm:
Học cách demo tính năng đèn Philips WiZ (điều khiển từ xa, tiết kiệm điện, tích hợp IoT).
Tham gia hội thảo/hội chợ để trải nghiệm quy trình tư vấn thực tế.
Hỗ trợ quy trình bán hàng:
Lập báo giá, cập nhật đơn hàng vào hệ thống CRM.
Hỗ trợ xử lý hồ sơ và giao nhận sản phẩm.
Chăm sóc khách hàng:
Gửi email cảm ơn, thu thập phản hồi sau bán.
Hỗ trợ giải đáp thắc mắc cơ bản về sản phẩm.

Tại Công ty Cổ Phần Nhà Thông Minh Hà Nội Thì Được Hưởng Những Gì

Đào tạo chuyên sâu:
Học kỹ năng Sales, quản lý khách hàng và công nghệ IoT.
Tham gia workshop định kỳ với chuyên gia Philips.
Môi trường làm việc:
Làm việc trực tiếp với đội ngũ Sales trẻ, năng động.
Đãi ngộ:
Lương cơ bản 7 - 9 triệu/tháng + thưởng KPI theo hiệu suất không giới hạn.
Tham gia teambuilding, du lịch hàng năm.
Cơ hội thăng tiến:
Lộ trình thăng tiến rõ ràng lên các vị trí cao hơn.
Được đề cử tham gia chương trình đào tạo nâng cao.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Nhà Thông Minh Hà Nội

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ Phần Nhà Thông Minh Hà Nội

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: A4-BT3 Phố Cao Xuân Huy , Khu ĐTM Mỹ Đình 2 Nam Từ Liêm , Hà Nội

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

