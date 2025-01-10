Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH MTV Hữu Toàn Miền Bắc làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Tòa nhà Viet Tower - Tầng 3 - 4 Tòa nhà Viet Tower, số 01 phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Tìm kiếm, tiếp thị và bán các sản phẩm của HUTO để hỗ trợ đại lý chính thức của công ty bán hàng cho các khách hàng mua dùng cho mục đích kinh doanh, sử dụng.

Tư vấn giải pháp, hướng dẫn sử dụng các sản phẩm HUTO cho khách hàng.

Hỗ trợ chuyên viên kinh doanh khách hàng đại lý trong việc trưng bày tại đại lý, các chương trình sales out.

Hỗ trợ giải quyết sự cố, bảo hành, bảo trì sản phẩm cho đại lý.

Theo dõi tình hình thị trường, tham gia khảo sát và báo cáo các thông tin thị trường, đối thủ cạnh tranh, nhu cầu sử dụng..

Các công việc khác theo phân công của trưởng bộ phận.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm, sẽ đào tạo nếu bạn phù hợp

Có khả năng giao tiếp tốt, có kỹ năng đàm phán và thuyết phục

Chủ động, kỉ luật và có tinh thần cầu tiến

Năng động, không ngại công tác, di chuyển

Có hiểu biết, kinh nghiệm về bán các mặt hàng liên quan đến trang thiết bị xây dựng cầm tay, Nông Ngư Cơ... là một lợi thế.

Tại Công ty TNHH MTV Hữu Toàn Miền Bắc Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài.

Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước.

Được hưởng chế độ chăm sóc sức khỏe toàn diện.

Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH MTV Hữu Toàn Miền Bắc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH MTV Hữu Toàn Miền Bắc

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.