Tuyển Trưởng ca Hệ Thống Giáo Dục Vinschool làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

Chịu trách nhiệm lên kế hoạch và điều phối các công tác giám thị học đường và tổ chức sự kiện tại cơ sở đối với bộ phận công tác học sinh; chịu trách nhiệm xử lý, giải quyết các vấn đề phát sinh vượt ngoài khả năng của chuyên viên trong bộ phận

1. Phụ trách hoạt động sự kiện:

• Xây dựng và triển khai các dự án, hoạt động sự kiện cho của CBNV, giáo viên và học sinh theo chỉ đạo/định hướng của Ban Giám Hiệu (BGH)

• Giám sát công tác xây dựng, thực hiện sự kiện, công tác đoàn đội và các hoạt động, phong trào của học sinh tại cơ sở.

• Cố vấn, tổ chức hoạt động và đào tạo nhân sự hội đồng học sinh.

• Kết nối với các trường trong và ngoài nước để học sinh có cơ hội giao lưu, cọ sát trong các phong trào học sinh.

2. Phụ trách công việc giám thị học đường, đảm bảo an toàn học đường:

• Xây dựng kế hoạch thi đua và triển khai tới toàn trường sau khi được BGH phê duyệt.

• Tổ chức và giám sát việc thực hiện công tác rèn nề nếp kỉ luật cho học sinh toàn trường và đề xuất khen thưởng, xử lý kỉ luật học sinh theo quy định của nhà trường.

• Phát hiện các rủi ro về an ninh, an toàn trường học và giám sát việc xử lý các tai nạn học đường.

• Kiểm tra, giám sát công tác bán trú và đón, trả học sinh; lên phương án đón, trả học sinh đảm bảo an toàn.