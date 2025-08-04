Tuyển Trình dược viên Abbott làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

MAIN PURPOSE OF ROLE/ Mục tiêu của vị trí

• Contribute to a solid foundation for the product long-term growth - through increasing awareness among Health Care Professionals on the important roles of improving quality of life/Đóng góp vào nền tảng tăng trưởng vững chắc cho sản phẩm thông qua việc nâng cao nhận thức của các Chuyên gia chăm sóc sức khỏe về vai trò quan trọng của việc nâng cao chất lượng cuộc sống

• To build the confidence level of HCPs on recommendation of designed products/Xây dựng mức độ tin cậy của các Chuyên gia chăm sóc sức khỏe theo khuyến nghị của các sản phẩm được thiết kế

• Assure consistent demand growth and achievement of business goals & targets in assigned territories by identifying opportunities and gaining new business while maintaining and growing existing business/Đảm bảo tăng trưởng nhu cầu nhất quán và đạt được mục tiêu kinh doanh ở các địa bàn được giao bằng cách xsac định cơ hội và đạt được những cơ hội mới bên cạnh duy trì và phát triển nền tảng kinh doanh hiện tại

MAIN RESPONSIBILITIES/ Các trách nhiệm chính

Territory Management/Quản lý khu vực

• Manage Medical Representative and Product Specialist to develop customer database with detailed records of critical hospital/ health center/ target organization/ health care professionals, etc. / Quản lý các Trình dược viên và Chuyên viên sản phẩm để xây dựng cơ sơ dữ liệu khách hàng với hồ sơ chi tiết về bệnh viện/trung tâm y tế/mục tiêu phát triển/các chuyên gia chăm sóc sức khỏe trọng điểm v.v…