Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Hanna Instruments Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 24 Tập thể Dược, Đông Quan, Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội||

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Tiến hành nghiên cứu thị trường để xác định cơ hội kinh doanh, xu hướng ngành và khách hàng tiềm năng trong khu vực được giao.

Phối hợp với Giám đốc Kinh doanh để xác định chiến lược bán hàng và mục tiêu kinh doanh.

Xây dựng và duy trì mối quan hệ lâu dài, bền vững với khách hàng, hiểu rõ nhu cầu của họ và cung cấp các giải pháp phù hợp.

Cập nhật thường xuyên xu hướng ngành và nhu cầu của khách hàng thông qua nghiên cứu thị trường.

Đại diện Hanna Instruments trong các cuộc họp với khách hàng, sự kiện và hội thảo, trình bày các giải pháp được cá nhân hóa.

Phối hợp với các nhóm nội bộ để đảm bảo việc triển khai các sáng kiến kinh doanh diễn ra suôn sẻ.

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của cấp trên để hỗ trợ sự phát triển và mục tiêu chiến lược của công ty.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Hóa học, Kỹ thuật Hóa học hoặc các ngành liên quan.

Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phân tích và đo lường công nghiệp nước (đặc biệt trong giải pháp xử lý và quản lý nước).

Có kinh nghiệm trong phát triển kinh doanh, bán hàng hoặc các vị trí tương tự trong môi trường B2B.

Hiểu biết về thị trường tại khu vực được giao.

Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết trình xuất sắc.

Khả năng làm việc độc lập và hợp tác nhóm hiệu quả.

Thành thạo tiếng Anh, MS Office và các công cụ CRM.

Sẵn sàng đi công tác trong khu vực được giao khi cần thiết.

HÌNH THỨC NỘP HỒ SƠ

Vui lòng gửi hồ sơ với tiêu đề: "Hanna Instruments Vietnam - BDS - Khu vực - Họ và tên"

Tại Công ty TNHH Hanna Instruments Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài.

Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước.

Được hưởng chế độ chăm sóc sức khỏe toàn diện.

Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Hanna Instruments Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin