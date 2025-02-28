Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ MCK làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Trưởng - Phó phòng kinh doanh, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Tìm hiểu và nắm bắt thông tin thị trường thiết bị vệ sinh, các đối thủ, đối tác và xu hướng tiêu dùng của khách hàng.

- Tìm kiếm thông tin về dự án (nhà ở, chung cư, resort, khách sạn...) qua Internet, mối quan hệ, đi và tìm hiểu thị trường xây dựng...

- Xây dựng nguồn data khách hàng (các chủ đầu tư, nhà thầu, kiến trúc sư...), xây dựng, mở rộng nguồn dữ liệu về các khách hàng tiềm năng. Được Công ty hỗ trợ cung cấp thêm data.

- Tiếp cận, tư vấn, giới thiệu sản phẩm (sử dụng Catalog, Profile, Cardvisit...)

- Chốt đơn hàng: số lượng, giá, chủng loại/mã hàng, nhãn hiệu, tiến độ, kỹ thuật...

- Thực hiện các công việc khác được giao. Hỗ trợ công việc của các phòng ban khác khi được yêu cầu.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Giới tính Nam

- Tuổi từ 25 - 30 trở lên

- Tốt nghiệp cao đẳng- đại học, ưu tiên khối ngành kinh tế

- Có kinh nghiệm làm NVKD ít nhất 3 năm. Ưu tiên người có kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết bị vệ sinh, vật liệu xây dựng.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ MCK Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận

Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ MCK

