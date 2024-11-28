Tuyển Sales Tour/Kinh doanh du lịch CÔNG TY CỔ PHẦN MẠNG XÃ HỘI DU LỊCH HAHALOLO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN MẠNG XÃ HỘI DU LỊCH HAHALOLO
Ngày đăng tuyển: 28/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 29/12/2024
Sales Tour/Kinh doanh du lịch

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Tour/Kinh doanh du lịch Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MẠNG XÃ HỘI DU LỊCH HAHALOLO

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 400/8B Ung Văn Khiêm, Phường 25, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Sales Tour/Kinh doanh du lịch Với Mức Lương Thỏa thuận

Xây dựng và duy trì mối quan hệ với các công ty cho thuê xe và các công ty du lịch có dịch vụ thuê xe.
Tìm kiếm và ký kết hợp đồng với các đối tác mới, bao gồm cả các công ty cho thuê xe địa phương, các hãng quốc tế, và các công ty du lịch có dịch vụ thuê xe.
Phân tích hiệu suất đặt xe, tỷ lệ sử dụng xe, và phản hồi từ khách hàng để đưa ra các chiến lược tối ưu hóa doanh thu và tăng trưởng của đối tác.
Đàm phán các điều khoản hợp tác với các công ty cho thuê xe và công ty du lịch, bao gồm chi phí, điều khoản bảo hiểm, và các dịch vụ hỗ trợ thêm.
Làm việc chặt chẽ với các bộ phận Marketing và Sản phẩm để thiết kế các chương trình khuyến mãi và tối ưu hóa trải nghiệm người dùng cho dịch vụ thuê xe.
Hỗ trợ đối tác trong việc giải quyết các vấn đề về xe hỏng, bảo hiểm, tranh chấp về giá cả hoặc các sự cố liên quan đến khách hàng.
Lập báo cáo định kỳ về hiệu suất kinh doanh của đối tác xe hơi, từ đó đề xuất các giải pháp cải thiện.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm: Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý tài khoản, kinh doanh B2B, hoặc mối quan hệ đối tác, ưu tiên cho lĩnh vực vận tải, cho thuê xe, hoặc rail hailing.
Kỹ năng: Giao tiếp tốt, kỹ năng đàm phán linh hoạt, khả năng phân tích dữ liệu doanh thu và xu hướng thị trường.
Học vấn: Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Quản trị Kinh doanh, Vận tải hoặc các ngành liên quan.
Ngôn ngữ: Thành thạo tiếng Anh (nói và viết).
Công nghệ: Hiểu biết về các hệ thống quản lý đội xe (Fleet Management System) và các công cụ hỗ trợ phân tích hiệu suất.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MẠNG XÃ HỘI DU LỊCH HAHALOLO Thì Được Hưởng Những Gì

Phúc lợi:
Thưởng các ngày lễ: Sinh nhật, Hiếu hỉ, Trung thu, 30/4, 8/3, 20/10, 2/9... tuỳ tình hình kinh doanh công ty
Teambuilding, Tết tây, Tết ta,... Tuỳ hình hình kinh doanh
Tăng lương định kỳ tháng 4 hằng năm
Phụ cấp khác :
Các chế độ bảo hiểm đầy đủ theo quy định pháp luật
Cung cấp thiết bị nơi làm việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MẠNG XÃ HỘI DU LỊCH HAHALOLO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 400/8B Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh.

