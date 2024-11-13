Tuyển Sales Tour/Kinh doanh du lịch CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DU LỊCH PHONG CÁCH VIỆT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DU LỊCH PHONG CÁCH VIỆT
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 12/12/2024
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DU LỊCH PHONG CÁCH VIỆT

Sales Tour/Kinh doanh du lịch

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Tour/Kinh doanh du lịch Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DU LỊCH PHONG CÁCH VIỆT

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 8/1A Đường số 26, Phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Sales Tour/Kinh doanh du lịch Với Mức Lương Thỏa thuận

- Thực hiện công việc tư vấn và bán các tour du lịch nội địa và quốc tế cho các khách hàng có nhu cầu
- Xây dựng chương trình tour, làm báo giá tour phù hợp với yêu cầu của khách hàng
- Làm việc với bộ phận Điều hành để book dịch vụ tour
- Chăm sóc khách hàng, tặng vật phẩm khuyến mãi cho khách hàng
- Cập nhật, giới thiệu sản phẩm và dịch vụ mới cho khách hàng thường xuyên
- Thực hiện các chương trình du lịch, chốt sale tour khách đoàn và khách lẻ
- Theo dõi công nợ, thanh toán

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp từ Trung Cấp, Cao Đẳng chuyên ngành Du lịch hoặc các chuyên ngành khác liên quan.
- Có mối quan hệ tốt, khéo léo trong giao tiếp.
- Hiểu biết về sản phẩm du lịch
- Có kinh nghiệm tối thiểu từ 06 tháng trở lên trong lĩnh vực sale tour, ưu tiên có kinh nghiệm sale tour quốc tế/khách đoàn
- Có khả năng sử dụng tiếng anh là lợi thế

Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DU LỊCH PHONG CÁCH VIỆT Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương hấp dẫn: Thỏa thuận + hoa hồng + thưởng
- Thời gian: 8h30 đến 17h30. Full-time từ thứ 2 đến thứ 6 và thứ 7 nửa ngày (nghỉ trưa 1h30')
- Thưởng quý, thưởng năm; Thưởng định kỳ, lễ tết
- Được nghỉ các ngày lễ, hiếu, hỉ hằng năm, nghỉ phép năm theo quy định nhà nước.
- Được nhận phúc lợi sinh nhật, lễ, .....
- Môi trường trẻ trung, chuyên nghiệp, được đào tạo về kỹ năng và nghiệp vụ chuyên môn
- Được đào tạo, có cơ hội thăng tiến
- Tham gia du lịch – team building 2 lần/năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DU LỊCH PHONG CÁCH VIỆT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DU LỊCH PHONG CÁCH VIỆT

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DU LỊCH PHONG CÁCH VIỆT

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 292/33/15A Bình Lợi, Phường 13, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

