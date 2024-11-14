Tuyển Sales Tour/Kinh doanh du lịch CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TRIPUS làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 20 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Online, Quận 1

- Đăng tải các sản phẩm du lịch lên các nền tảng mạng xã hội: Facebook, Zalo Tiktok, Threads,..

- Đăng tải các sản phẩm du lịch lên các nền tảng mạng xã hội: Facebook, Zalo Tiktok, Threads,..

- Tư vấn khách có nhu cầu đi du lịch: nghỉ dưỡng, combo, tour du lịch trong và ngoài nước.

- Chăm sóc khách hàng trước và sau tư vấn.

- Làm Online tại nhà, Training và họp qua Zoom or Meet.

Yêu Cầu Công Việc

- Đam mê kiếm tiền

- Có điện thoại di động thông minh (smartphone) và khuyến khích có laptop (thao tác nhanh hơn)

- Tối thiểu 3-4h làm việc/ngày

- Am hiểu và yêu thích du lịch là một lợi thế

- Kỹ năng giao tiếp, khả năng thuyết phục tốt, phong thái tự tin

- Chăm chỉ, nhiệt tình và cầu tiến trong công việc.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TRIPUS Thì Được Hưởng Những Gì

- Hoa hồng được trả luôn tối thiểu 50% hoặc 100% ngay lúc chốt đơn. (không giới hạn)

- Được phát triển kỹ năng quản lý, thu nhập thụ động không giới hạn. (theo mô hình Affiliate).

- Được Training Zoom bài bản, Quy trình chốt đơn như một chuyên viên tư vấn du lịch fulltime.

- Được hỗ trợ về sân chơi trên các nền tảng mạng xã hội (công ty có sẵn các hệ thống để sử dụng luôn).

- Có cơ hội được lên nhân viên chính thức.

- Được tham gia miễn phí các buổi đào tạo bài bản chuyên nghiệp để nâng cao trình độ và giá trị của bản thân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TRIPUS

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TRIPUS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.