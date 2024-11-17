Tuyển Sales Tour/Kinh doanh du lịch CÔNG TY TNHH VISA QUỐC TẾ SÀI GÒN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 15 Triệu

Mức lương 3 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 8 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 54/4 Quang Trung, Tăng Nhơn Phú B, Thủ Đức, Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Sales Tour/Kinh doanh du lịch Với Mức Lương 3 - 15 Triệu

Hỗ trợ sale tư vấn khách hàng mua tour du lịch, làm visa các nước

Tìm kiếm khách hàng có nhu cầu du lịch

Gọi điện thoại cho khách hàng DATA có sẳn

Công việc trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn

Với Mức Lương 3 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

KHÔNG CẦN KINH NGHIỆM - sẽ được đào tạo và cân nhắc lên chính thức sau khi hoàn thành thực tập

Ưu tiên ứng viên đang học ngành Quản trị Kinh doanh, Quản trị du lịch và lữ hành, Tài Chính Ngân Hàng.

Trung thực, hoà đồng, hoạt bát, tự tin, giao tiếp thiện cảm.

Tại CÔNG TY TNHH VISA QUỐC TẾ SÀI GÒN Thì Được Hưởng Những Gì

Có lương trợ cấp + hoa hồng (thu nhập 3-10tr/tháng)

Thời gian làm việc linh động: 2-4-6 hoặc 3-5-7 hàng tuần

Hỗ trợ mộc pháp lý cho báo cáo.

Được làm việc trong môi trường năng động – chuyên nghiệp – hiện đại (có trà cafe, quầy bếp)

Hỗ trợ các khoá đào tạo kỹ năng chuyên môn/kỹ năng mềm.

Có cơ hội trở thành nhân viên chính thức của công ty

