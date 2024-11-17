Tuyển Sales Tour/Kinh doanh du lịch CÔNG TY TNHH VISA QUỐC TẾ SÀI GÒN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Tour/Kinh doanh du lịch Tại CÔNG TY TNHH VISA QUỐC TẾ SÀI GÒN
Mức lương
3 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
8 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 54/4 Quang Trung, Tăng Nhơn Phú B, Thủ Đức, Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Sales Tour/Kinh doanh du lịch Với Mức Lương 3 - 15 Triệu
Hỗ trợ sale tư vấn khách hàng mua tour du lịch, làm visa các nước
Tìm kiếm khách hàng có nhu cầu du lịch
Gọi điện thoại cho khách hàng DATA có sẳn
Công việc trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn
Với Mức Lương 3 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
KHÔNG CẦN KINH NGHIỆM - sẽ được đào tạo và cân nhắc lên chính thức sau khi hoàn thành thực tập
Ưu tiên ứng viên đang học ngành Quản trị Kinh doanh, Quản trị du lịch và lữ hành, Tài Chính Ngân Hàng.
Trung thực, hoà đồng, hoạt bát, tự tin, giao tiếp thiện cảm.
Tại CÔNG TY TNHH VISA QUỐC TẾ SÀI GÒN Thì Được Hưởng Những Gì
Có lương trợ cấp + hoa hồng (thu nhập 3-10tr/tháng)
Thời gian làm việc linh động: 2-4-6 hoặc 3-5-7 hàng tuần
Hỗ trợ mộc pháp lý cho báo cáo.
Được làm việc trong môi trường năng động – chuyên nghiệp – hiện đại (có trà cafe, quầy bếp)
Hỗ trợ các khoá đào tạo kỹ năng chuyên môn/kỹ năng mềm.
Có cơ hội trở thành nhân viên chính thức của công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH VISA QUỐC TẾ SÀI GÒN
