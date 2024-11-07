Tuyển Sales Tour/Kinh doanh du lịch CÔNG TY TNHH DU LỊCH QUỐC TẾ PREMIER TOUR làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 43 Lê Thị Hồng Gấm, Quận 1

Mô Tả Công Việc Sales Tour/Kinh doanh du lịch Với Mức Lương Thỏa thuận

- Hỗ trợ xây dựng chương trình tour, tiếp thị các tour của Công ty.

- Hỗ trợ phòng trong quá trình triển khai và phát triển dịch vụ.

- Đi thực tế phụ các tour khi được phân công.

- Được đào tạo, kèm cặp học việc thực tế theo từng vị trí cụ thể.

- Thực hiện các công việc khác dưới sự phân công của người hướng dẫn và Trưởng phòng.

- Chi tiết công việc sẽ được trao đổi cụ thể hơn khi phỏng vấn.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm 4 chuyên ngành Du lịch/Tiếng Anh/Quản trị kinh doanh...

Có định hướng làm việc trong ngành du lịch.

Cầu tiến, chăm chỉ, nhiệt tình.

Tại CÔNG TY TNHH DU LỊCH QUỐC TẾ PREMIER TOUR Thì Được Hưởng Những Gì

Được đào tạo các kiến thức chuyên ngành về du lịch.

Tham gia trực tiếp vào công việc thực tế tại công ty.

Cộng tác bán các sản phẩm của công ty.

Có thể trở thành nhân viên chính thức sau khi kết thúc thực tập.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DU LỊCH QUỐC TẾ PREMIER TOUR

