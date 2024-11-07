Tuyển Sales Tour/Kinh doanh du lịch CÔNG TY TNHH DU LỊCH QUỐC TẾ PREMIER TOUR làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Tour/Kinh doanh du lịch Tại CÔNG TY TNHH DU LỊCH QUỐC TẾ PREMIER TOUR
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 43 Lê Thị Hồng Gấm, Quận 1
Mô Tả Công Việc Sales Tour/Kinh doanh du lịch Với Mức Lương Thỏa thuận
- Hỗ trợ xây dựng chương trình tour, tiếp thị các tour của Công ty.
- Hỗ trợ phòng trong quá trình triển khai và phát triển dịch vụ.
- Đi thực tế phụ các tour khi được phân công.
- Được đào tạo, kèm cặp học việc thực tế theo từng vị trí cụ thể.
- Thực hiện các công việc khác dưới sự phân công của người hướng dẫn và Trưởng phòng.
- Chi tiết công việc sẽ được trao đổi cụ thể hơn khi phỏng vấn.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Sinh viên năm 4 chuyên ngành Du lịch/Tiếng Anh/Quản trị kinh doanh...
Có định hướng làm việc trong ngành du lịch.
Cầu tiến, chăm chỉ, nhiệt tình.
Tại CÔNG TY TNHH DU LỊCH QUỐC TẾ PREMIER TOUR Thì Được Hưởng Những Gì
Được đào tạo các kiến thức chuyên ngành về du lịch.
Tham gia trực tiếp vào công việc thực tế tại công ty.
Cộng tác bán các sản phẩm của công ty.
Có thể trở thành nhân viên chính thức sau khi kết thúc thực tập.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DU LỊCH QUỐC TẾ PREMIER TOUR
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
