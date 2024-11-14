Tuyển Sales Tour/Kinh doanh du lịch Công ty TNHH Đầu tư thương mại và du lịch quốc tế Hòa Bình làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: số 5 Hoa Cau, Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Sales Tour/Kinh doanh du lịch Với Mức Lương Thỏa thuận

• Chủ động tìm kiếm khách hàng, Nhận yêu cầu đặt tour, tư vấn các chương trình tour cho khách hàng

• Quản lý, cập nhật và chăm sóc khách hàng được phân công

• Trực tiếp giao dịch với khách hàng, giải đáp và đáp ứng nhu cầu của khách hàng

• Kết hợp với điều hành thực hiện các dịch vụ đã cam kết với khách hàng

• Liên kết với một số tổ chức , hội nghị khách hàng nhằm đẩy mạnh thương hiệu, dịch vụ của công ty.

• Thực hiện tốt kế hoạch kinh doanh do Trưởng phòng hoặc Trưởng nhóm đưa ra .

• Tổng kết và báo cáo doanh số , phân tích hiệu quả trong tháng.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Hiểu biết các tuyến điểm là một lợi thế.

• Thành thạo vi tính văn phòng, Excel, email, internet...

• Có kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết phục tốt.

• Biết cách xây dựng và tạo mối quan hệ tốt với khách hàng .

• Chủ động, sáng tạo trong công việc, có thể đưa ra các cải tiến trong phạm vi công việc của mình, của bộ phận, có ý tưởng mới về kinh doanh.

Tại Công ty TNHH Đầu tư thương mại và du lịch quốc tế Hòa Bình Thì Được Hưởng Những Gì

• Mức lương thỏa thuận (theo năng lực) + Thưởng theo kết quả kinh doanh

• Thưởng các ngày Lễ, Tết.

• BHYT, BHXH, các quyền lợi cơ bản khác của người lao động.

• Được đào tạo các kỹ năng chuyên môn và các kỹ năng khác liên quan đến công việc.

• Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp cao.

• Du lịch hàng năm và có cơ hội tham gia khảo sát, hội chợ, các tour của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Đầu tư thương mại và du lịch quốc tế Hòa Bình

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.